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Gökhan Gönül Açıkladı Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Fеnеrbаhçе ile sözlеşmеsi mаyıs аyındа sоnа еrеcеk оlаn ve Bеşiktаş'ın trаnsfеr listеsindе bulunduğu iddia еdilеn Gökhan Gönül, gеlеcеğiylе ilgili оlаrаk nеt kоnuştu .

Gökhan Gönül Açıkladı Beşiktaş'a transfer olacak mı?

 Gökhan Gönül, kariyerini sarı-lacivertli forma altında noktalamak istediğini tekrarlayarak, hakkında çıkan söylentilere son noktayı koydu.

"TAKIMDAN AYRILMAK GİBİ DÜŞÜNCEM YOK"

Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre; sezon sonunda sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu, hiçbir kulüple transfer görüşmesinde bulunmadığını belirterek, "Beni herkes 'Fenerbahçeli Gökhan Gönül' olarak tanıdı, Fenerbahçeli Gökhan Gönül olarak da futbolu bırakacağım. Takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

MANEJERİ DE YALANLADI

Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a gideceği yönündeki haberler doğru değil. Böyle bir temas olmadı. Gökhan, Fenerbahçe ile özdeşleşmiş bir isim. Fenerbahçe'den ayrılma gibi düşüncesi kesinlikle yok" dedi.
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