Gökhan Değirmenci'nin en zor maçı!

Göztepe'de dün akşam annesi Hatice Değirmenci'nin vefatıyla büyük acı yaşayan kaleci Gökhan Değirmenci, Adanaspor maçına kendi isteğiyle ilk on birde başladı. Teknik direktör Metin Diyadin'in kadrodan çıkardığını açıkladığı milli file bekçisi, "Bu maçta sahada olacağım. Annem hayatta olsaydı, beni kalede görmek isterdi. Bu akşam annem için oynayacağım" ifadelerini kullandı. Gökhan'ın isteğini kırmayan Metin Diyadin'de kalecisini sahaya sürdü.



TARAFTARLAR GÖKHAN'I BAĞRINA BASTI

Karşılaşma öncesi taraftarlar, Gökhan'ı bağrına basarken, tüm futbolcular da tecrübeli eldivene baş sağlığı diledi. Göztepeli oyuncular ise kollarına siyah bant taktı. Hatice Değirmenci'nin cenazesi yarın Osmangazi Çarşı Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

YENİ TRANSFER CLEYTON KADRODA

Göztepe teknik direktörü Metin Diyadin, gözden çıkardığı yabancı futbolcuları Nahir Besara ve Robert Mahh'ı 18 kişilik kadroya dahil etmedi. Yönetimden 2 futbolcunun da gönderilmesini isteyen Metin Diyadin, yeni transferlerden Alexandre Cleyton'u ise yedek soyundurdu. Göztepe'de kart cezası sona eren Gosso da formasına kavuştu.

YEDEK KALDILAR