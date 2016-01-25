Gökhan Değirmenci'nin en zor maçı!

Göztepe'de dün akşam annesi Hatice Değirmenci'nin vefatıyla büyük acı yaşayan kaleci Gökhan Değirmenci, Adanaspor maçına kendi isteğiyle ilk on birde başladı. Teknik direktör Metin Diyadin'in kadrodan çıkardığını açıkladığı milli file bekçisi, "Bu maçta sahada olacağım. Annem hayatta olsaydı, beni kalede görmek isterdi. Bu akşam annem için oynayacağım" ifadelerini kullandı. Gökhan'ın isteğini kırmayan Metin Diyadin'de kalecisini sahaya sürdü.
Göztepe'de dün akşam annesi Hatice Değirmenci'nin vefatıyla büyük acı yaşayan kaleci Gökhan Değirmenci, Adanaspor maçına kendi isteğiyle ilk on birde başladı. Teknik direktör Metin Diyadin'in kadrodan çıkardığını açıkladığı milli file bekçisi, "Bu maçta sahada olacağım. Annem hayatta olsaydı, beni kalede görmek isterdi. Bu akşam annem için oynayacağım" ifadelerini kullandı. Gökhan'ın isteğini kırmayan Metin Diyadin'de kalecisini sahaya sürdü.