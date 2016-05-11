Goal Açıkladı Arda Turan En Kötü ilk 11’de

Goal.com milli futbolcuyu La Liga'da sezonun en kötü 11'ine seçti.

Dünyanın pek çok ülkesinde yayın yapan Goal.com bu sezon İspanya La Liga'da forma giyen oyuncular arasından sezonun en kötü 11'ini belirledi.

Site, ligde hayal kırıklığı yaratan futbolcular 11'ine Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ı da dahil etti.

En kötü 11'de Arda Turan'ın yanı sıra Espanyol'dan kaleci Pau Lopez, Barcelona'dan Aleix Vidal, Valencia'dan Aymen Abdennour, Andre Gomes ve Negredo, Real Madrid'den Danilo ve Isco, Real Betis'ten Van der Vaart, Real Sociedad'dan Carlos Vela ile Sevilla'dan Llorente yer aldı.

İşte La Liga'da sezonun en kötü 11'i:





.