Gаlаtаsаrаy 5 yıl sоnrа dibе vurdu

TORKU KONYA'NIN EN BAŞARILI SEZONU

Torku Konyaspor Süper Lig’de bu sezon oynadığı 20 maçta 33 puan topladı ve 5.sırada yer alıyor. Torku Konyaspor böylece 20.haftalar itibariyle lig tarihinde en başarılı sezonuna ulaştı. Torku Konyaspor geçen sezon 20.haftada 23 puan toplamıştı.

SELÇUK 200. MAÇINA GİDİYOR

2011-12 sezonu başında Galatasaray’a transfer olan Selçuk İnan geride kalan dönemde sarı-kırmızılı formayla 197 resmi maça çıktı. Selçuk İnan bu maçlarda 42 gol atarken 42 asist yapmayı başardı. Selçuk İnan son 5 sezonda Galatasaray’ın oynadığı 162 lig maçının 150 tanesinde görev alırken toplam 12 maç kaçırdı. Selçuk İnan 150.lig maçını Torku Konyaspor karşısında çıktı