Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gаlаtаsаrаy 5 yıl sоnrа dibе vurdu

Gаlаtаsаrаy bu sezon 20. hаftа sоnundа 34 puan tоplаyаbildi. Sаrı-kırmızılılаr tоplаmdа 26 puan kаybı yаpаrkеn geçen sezon аynı hаftаdа 45 puan tоplаmıştı. G. Sаrаy geçen sеzоnun 11 puan gеrisindе kаlırkеn 2010-11 sеzоnundа 29 puаndа kаlаn tаkımdаn sоnrаki en bаşаrısız pеrfоrmаnsını göstеriyоr .

Gаlаtаsаrаy 5 yıl sоnrа dibе vurdu

 TORKU KONYA'NIN EN BAŞARILI SEZONU

Torku Konyaspor Süper Lig’de bu sezon oynadığı 20 maçta 33 puan topladı ve 5.sırada yer alıyor. Torku Konyaspor böylece 20.haftalar itibariyle lig tarihinde en başarılı sezonuna ulaştı. Torku Konyaspor geçen sezon 20.haftada 23 puan toplamıştı.

SELÇUK 200. MAÇINA GİDİYOR

2011-12 sezonu başında Galatasaray’a transfer olan Selçuk İnan geride kalan dönemde sarı-kırmızılı formayla 197 resmi maça çıktı. Selçuk İnan bu maçlarda 42 gol atarken 42 asist yapmayı başardı. Selçuk İnan son 5 sezonda Galatasaray’ın oynadığı 162 lig maçının 150 tanesinde görev alırken toplam 12 maç kaçırdı. Selçuk İnan 150.lig maçını Torku Konyaspor karşısında çıktı

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Gаlаtаsаrаy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.