Giuliano Terraneo transfer mesaisine başladı

Van Persie, Nani, Kjaer, Fabiano, Abdoulaye, Josef ve Vitor Pereira... Sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen Giuliano Terraneo, hemen planlamasını yapmış ve bombaları bir bir patlatmıştı. Yaz döneminde Yunanistan, Fransa, Portekiz, İngiltere ve Brezilya’ya defalarca gidip gelen Terraneo bir anlamda mini dünya turu yapmıştı.



Tişörtü bile çıktı



Transfer çalışmalarındaki müthiş başarısı nedeniyle taraftarların gönlünde taht kuran, bıyığından esinlerenek tişörtler hazırlanan Giuliano Terraneo, sezon içerisinde ise fazla göz önünde olmadığı için eleştirilmişti. Terraneo için, takımın kötü gittiği dönemde, “Nerede bu adam?” soruları yöneltilmişti. Ligin ilk yarısı bitti, ‘transfer sihirbazı’na yine yol göründü. İtalyan sportif direktör, başta forvet bölgesine olmak üzere gerekli takviyeleri yapmak için yurt dışına çıktı.



Kısa sürede bitirecek



Giuliano Terraneo’nun ara transfer döneminde İtalya, Fransa, Portekiz ve Brezilya’ya gitmesi bekleniyor. Terraneo’nun bu ülkeler dışında sürpriz durakları da olabilir. Fenerbahçeli taraftarlar daha şimdiden deneyimli futbol adamının yapacağı transferler için heyecanlanmaya başladı. Giuliano Terraneo’nun hedefi, sezon başında olduğu gibi bu dönemde de transferleri bir an önce bitirip, en kısa sürede takıma katılmalarını sağlamak.

Kaynak : Fanatik