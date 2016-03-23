Giuliano Terraneo kimdir? Terraneo Fenerbahçe'den ayrıldı

1953 doğumlu Giuliano Terraneo İtalyan eski profesyonel futbolcu. Futbolculuk kariyerinde, kaleci olarak forma giymiştir. Bu dönemde Torino FC, AC Milan ve US Lecce formalarıyla Serie A'da oynamıştır. 1990 yılında, Lecce'de futbol kariyerini sonlandırmıştır. Futbolu bıraktıktan sonra, bir dönem formasını giydiği Monza'da sportif direktörlük görevine getirilmiştir. 1998-99 sezonu başında, Lazio kulübüne sportif direktör olmuştur. 2000 yılında ise, Inter'de aynı görevi üstlenmiştir.2015-16 sezonu itibariyle, Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğü görevine getirilmiştir. 16 Ekim 1953 tarihinde Briosco’da dünyaya gelen Giuliano Terraneo, futbolculuk kariyerine Seregno genç takımında başladı. Ardından Monza genç takımına transfer olan Terraneo, 1974-75 sezonu başında A takım kadrosuna dahil edildi. O dönem İtalya Serie C’de mücadele eden Monza’da adından söz ettiren İtalyan file bekçisi, takımının 1975-76 sezonunda şampiyon olarak Serie B’ye yükselmesinde pay sahibi oldu. Takım, Serie B’deki ilk sezonunu 5.tamamlayarak dikkat çekerken, Monza formasını toplam 3 sezon terleten Terraneo, çıktığı 61 maçta kalesinde sadece 34 gol gördü. Monza kulübünün onur listesine adını yazdıran Giuliano Terraneo, kariyerini burada parlatarak büyük kulüplerin dikkatini çekti. Terraneo, 1977-78 sezonu öncesi Serie A’da o dönemin en güçlü takımlarından Torino’ya transfer oldu. Takıma geldiği ilk sezon 14 maçta kaleyi koruyan Terraneo, gösterdiği başarılı performansla takımın 1.kalecisi oldu. 1978-79 sezonunda 30 Maçın 29’unda, 1979-80 sezonunda İse 30 maçın tamamında görev yapan başarılı eldiven, 1983-84 sezonu sonuna kadar formasını giydiği Torino’da kaleyi kimseye kaptırmadı.7 sezon boyunca çıktığı 193 maçta 164 gol yiyerek kariyerinin en parlak yıllarını yaşayan Terraneo, 1984 yazında takımdan ayrılarak bir başka İtalyan devine, Milan’a transfer oldu. Milan’daki ilk sezonunda 30 maçın tamamında forma giyen başarılı file bekçisi kalesinde 25 gol gördü ve takımının Uefa kupası vizesini almasında pay sahibi oldu. Bir sonraki sezon da 30 maçta 24 gol yiyen Terreaneo, 1986-87 sezonu başlarken Lazio’ya imza attı. O dönem Serie B’de zor günler geçiren Lazio’nun kümede kalmasında önemli rol oynayan Giuliano Terraneo, 38 maçta sadece 28 gol yiyerek Lazio’nun 20 takım arasında en az gol yiyen 2.takım olmasını sağladı. 1987 yazında İngiliz devi Manchester United, Terraneo’nun kapısını çaldı.Takıma henüz bir sezon önce gelen teknik direktör Alex Ferguson, İtalya’da harikalar yaratan Terraneo’yu United’a transfer etmek istedi. O güne kadar İngiltere futbol tarihinde hiçbir İtalyan kaleci forma giymemişti. Tarihe geçerek Ada’nın en önemli kulüplerinden birinde oynama şansını elde eden Terraneo, 2 yıl için kendisine sunulan 100 bin Poundluk teklifi reddederek İtalya’da kaldı. Terraneo, 1 sezon süren Lazio macerasının ardından 1987’de Lecce’ye transfer oldu. Takıma geldiği ilk sezonda sergilediği performansla Lecce’nin Serie A’ya çıkmasını sağlayan Terraneo, 2 sezon daha Serie A’da Lecce forması giydikten sonra 1990 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.İtalya’da 80’li yıllara damga vuran kalecilerden biri olarak hatırlanan Terraneo, 1990’da futbolu bıraktıktan hemen sonra profesyonel kariyerine başladığı Monza’da sportif direktörlük görevine getirildi. 1998 yılının Ağustos ayında dönemin Lazio Genel Direktörü Julio Velasco, Terraneo’yu kulübe Sportif Direktör olarak transfer etti. 2 yıl Lazio’da bu görevi sürdüren Terraneo, 2000 yılında Inter ile anlaştı. Clarence Seedorf, Fabio Cannavaro gibi dönemin yıldız futbolcularının Inter’e transferini gerçekleştiren isim olarak hem Interli taraftarların hem de futbol kamuoyunun gözünde büyük takdir kazandı. Milan, Inter, Arsenal, Barcelona başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ünlü kulübüyle önemli ilişkileri bulunan Giuliano Terraneo, 2015-2016 sezonu itibariyle Fenerbahçe’de Sportif Direktörlük görevini yürütecek.