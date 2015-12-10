Giresunspor'un yıldızı Vedat Muricji paylaşılamıyor

2014 yılında Arnavutluk Teuta Durres takımından Giresunspor'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta 9 gol atarak üç büyüğün dikkatini çekti.

Vedat'ın 2017'in Mayıs ayma kadar Giresunspor ile sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncuya Almanya ve İngiltere'den talipler var. Giresunspor yetkilileri bu konu ile ilgili 'En çok parayı kim verirse o takıma vermekten yanayız' diyerek tepkisini gösteriyor. Arnavut ve Türk vatandaşı olan 1.94lük golcü oyuncuyu Milli Takım teknik patronu Fatih Terim ve ekibi de yakından takip ediyor.