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Giresunspor'un yıldızı Vedat Muricji paylaşılamıyor

Giresunspor'da başarılı bir sezon geçiren Vedat Muricji şimdiden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listelerine girdi 13 maçta 9 gol atma başarısı gösreren 21 yaşındaki futbolcu dikkatleri üstüne çekmeyi başardı

Giresunspor'un yıldızı Vedat Muricji paylaşılamıyor
 Giresunspor'da başarılı bir sezon geçiren Vedat Muricji şimdiden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listelerine girdi 13 maçta 9 gol atma başarısı gösreren 21 yaşındaki futbolcu dikkatleri üstüne çekmeyi başardı
2014 yılında Arnavutluk Teuta Durres takımından Giresunspor'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta 9 gol atarak üç büyüğün dikkatini çekti.

Vedat'ın 2017'in Mayıs ayma kadar Giresunspor ile sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncuya Almanya ve İngiltere'den talipler var. Giresunspor yetkilileri bu konu ile ilgili 'En çok parayı kim verirse o takıma vermekten yanayız' diyerek tepkisini gösteriyor. Arnavut ve Türk vatandaşı olan 1.94lük golcü oyuncuyu Milli Takım teknik patronu Fatih Terim ve ekibi de yakından takip ediyor.
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GiresunsporVedat Muricji
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