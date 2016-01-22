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Gijon - Real Sociedad Maçını Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

İspanya La Liga ekiplerinden Gijon evinde Real Sociedad'ı konuk ediyor, karşılaşma 22 Ocak Cuma akşamı saat 21:30'da lig tv 2. kanalında canlı olarak yayınlanacak

Gijon - Real Sociedad Maçını Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

 Real Madrid’le deplasmanda karşılaştığı maçı ilk yarıda yediği beş golle kaybeden Sporting Gijon, ligde peş peşe beşinci yenilgisini almış oldu ancak bu beş maçın dördünün deplasmanda olduğunu da göz önünde bulundurmak gerek. Abelardo’nun takımı savunma direncini büyük ölçüde kaybetmiş görünüyor. Savunmanın önemli isimlerinden Bernardo Espinosa (d) sakatlığı sebebiyle bu maçta yok.

Bir ara bocalayan Real Sociedad, yeniden direnç kazanarak son üç maçından beş puan çıkarmayı başardı. Son oynanan Deportivo maçında da rakibi baskı altına alıp pozisyonlara girmelerine rağmen 1-1’lik eşitliği bozamadılar. Konuk ekipte sakatlıkları devam eden Raul Navas (d), David Zurutuza (os), Sergio Canales (os) yok. Imanol Agirretxe’nin (f) durumu belirsiz.
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Anahtar Kelimeler:
Real SociedadGijon
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