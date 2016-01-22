Gijon - Real Sociedad Maçını Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Real Madrid’le deplasmanda karşılaştığı maçı ilk yarıda yediği beş golle kaybeden Sporting Gijon, ligde peş peşe beşinci yenilgisini almış oldu ancak bu beş maçın dördünün deplasmanda olduğunu da göz önünde bulundurmak gerek. Abelardo’nun takımı savunma direncini büyük ölçüde kaybetmiş görünüyor. Savunmanın önemli isimlerinden Bernardo Espinosa (d) sakatlığı sebebiyle bu maçta yok.
Real Madrid’le deplasmanda karşılaştığı maçı ilk yarıda yediği beş golle kaybeden Sporting Gijon, ligde peş peşe beşinci yenilgisini almış oldu ancak bu beş maçın dördünün deplasmanda olduğunu da göz önünde bulundurmak gerek. Abelardo’nun takımı savunma direncini büyük ölçüde kaybetmiş görünüyor. Savunmanın önemli isimlerinden Bernardo Espinosa (d) sakatlığı sebebiyle bu maçta yok.