Gijon - Real Betis Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Sporting Gijon ligde oynadığı Sevilla maçını kaybederek son altı resmi maçta beşinci yenilgisini aldı. Oyunculardaki özgüven eksikliği çok net ortada. Takımın en golcü ismi Antonio Sanabria'nın (f) sakatlığı hücumu olumsuz etkiliyor. Real Betis deplasmanlarda başarılı bir takım. Ligde oynadıkları son deplasman maçında Las Palmas'a 90+3'te yedikleri golle yenilmelerine rağmen maç içinde yakaladıkları şanslarla galibiyete de yaklaşmışlardı. Betis, Gijon'la sahasında oynadığı ilk maçtaki 2-0'lık skor avantajını korumaya çalışacak. Konuk ekip yenilmez.