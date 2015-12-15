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Gijon - Real Betis Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

İspanya kupasında Gijon evinde Real Betis'i konuk ediyor son oynadığı Sevilla maçını kaybeden ev sahibi ekip kupa maçında mutlak galibiyet parolası ile çaöa çıkıyor 15 Aralık salı akşamı saat 21:00'da başlayacak Gijon - Real Betis Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri haberimizin detayından ulaşabilirisniz

Gijon - Real Betis Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri
 İspanya kupasında Gijon evinde  Real Betis'i konuk ediyor son oynadığı Sevilla maçını kaybeden ev sahibi ekip kupa maçında mutlak galibiyet parolası ile çaöa çıkıyor 15 Aralık salı akşamı saat 21:00'da başlayacak Gijon - Real Betis Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri haberimizin detayından ulaşabilirisniz

Sporting Gijon ligde oynadığı Sevilla maçını kaybederek son altı resmi maçta beşinci yenilgisini aldı. Oyunculardaki özgüven eksikliği çok net ortada. Takımın en golcü ismi Antonio Sanabria'nın (f) sakatlığı hücumu olumsuz etkiliyor. Real Betis deplasmanlarda başarılı bir takım. Ligde oynadıkları son deplasman maçında Las Palmas'a 90+3'te yedikleri golle yenilmelerine rağmen maç içinde yakaladıkları şanslarla galibiyete de yaklaşmışlardı. Betis, Gijon'la sahasında oynadığı ilk maçtaki 2-0'lık skor avantajını korumaya çalışacak. Konuk ekip yenilmez.

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