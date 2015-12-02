Gerginlik artıyor! Rus takımları gelmedi, maçlar iptal edildi!

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Erkekler Denizbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankası ile Arkas Spor'un Rus rakiplerinin Türkiye'deki maçlarına gelmeyeceklerini açıkladı.



Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Özkan Mutlugil, konuyla ilgili olarak, "CEV, federasyonumuza yaptığı açıklamada, iki takımın Rus rakiplerinin Türkiye'deki maçlara katılmayacaklarını bildirdi. Prosedür gereği bu durumda Türk temsilcilerinin 3-0 hükmen galip sayılmaları gerekiyor" dedi.

Programa göre A Grubu'nda Arkas Spor yarın Belogorie Belgorod'u, B Grubu'nda ise Ziraat Bankası 2 Aralık Çarşamba günü Dinamo Moskova'yı konuk edecekti.



CEV'e başvuru yaptılar



Rus ekibi Belogorie'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Arkas Spor ile yapılacak müsabakanın 13 Ocak 2016'da oynanması için CEV'e başvuru yapıldığı duyuruldu.



Arkas Spor'un dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Bahadır Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belogorie'nin İzmir'e gelmeyeceğini daha önceden ilettiğini, CEV tarafından maçın iptal edildiğinin de kendilerine bildirildiğini söyledi. Osman, CEV tarafından bu konuda detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağının iletildiğini sözlerine ekledi.



Öte yandan, D Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba Rusya'da yapılacak Zenit Kazan-Halkbank maçının programında ise değişiklik yapılmadı.

