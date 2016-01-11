Gerardo Martino'dan flaş Lionel Messi kararı

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Gerardo Martino, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'yi maç programının yoğunluğu sebebiyle, 2016 Rio Olimpiyatları kadrosunda almayacağını söyledi.





"COPA AMERICA'DA DÜŞÜNÜYORUM"

Martino, Arjantin'in Clarin gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen futbolcuların maç takvimindeki yoğunluk sebebiyle dinlendirilmesi gerektiğini savunarak, "Messi ve onun durumundaki oyuncuları yaz aylarında sadece Copa America'da oynatmayı düşünüyorum. Yoğun maç takviminde 2016 Rio Olimpiyatları kadrosuna da dahil edilmesi, Messi'ye aşırı yüklenmek olur" ifadelerini kullandı.

"OLİMPİYAT KADROSUNA ALMAMAK EN DOĞRUSU"

Olimpiyatlarda yer vermeyerek futbolcularının omuzlarındaki yükü azaltmayı hedeflediğini aktaran 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Birçoğunun takımlarıyla uluslararası turnuvalarda son turlara kadar kaldığını düşünürsek, futbolcularımın bacaklarına binen yükü azaltma gereği ortaya çıkıyor. Önemli oyuncuları Copa America yerine olimpiyat kadrosuna almamak, oluşacak yorgunluğu azaltmak için mantıklı gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

DİNLENME ŞANSI BULACAKLAR

Önceliğinin oyunculardan Dünya Kupası eleme maçlarında maksimum düzeyde faydalanmak olduğunu belirten Martino, olimpiyatta yer almayan futbolcuların Copa America ve kulüplerin yeni sezon kampları arasında dinlenme şansı bulabileceklerini sözlerine ekledi.