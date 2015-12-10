Gent Tarihinde Bir İlki Gerçekleştirdi

Belçika'nın AA Gent takımı, Rusya'nın FC Zenit takımını 2 - 1 mağlup ederek, kendi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Gent, Belçika tarihinde ise 15 yılın ardından tekrar Şampiyonlar Ligi'nde Belçikalı takım olarak son 16 takımın arasına girmeyi başardı.

GOLLER DEPOITRE, DZYUBA VE MILICEVIC

Ghelamco Arena'da oynanan ve ilk yarısı da ev sahibi takımın 1 - 0'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada şampiyonanın golleri 18. dakikada Gent'li Laurent Depoitre'den geldi. İkinci yarıda ise 65. dakikada beraberlik golü Zenit'li Dzyuba'dan geldi. 78. dakikada ise Gent'in mağlubiyet golünü Danijel Milicevic getirdi.

AA GENT TAKIMI TARİHÇESİ

Belçika'nın en köklü spor kulübünün bünyesinde kurulan AA Gent Futbol Takımı, 1900 yılında ilk futbol müsabakasına çıktı. Profesyonel futbol ligine geçtikten sonra inişli çıkışlı yıllar yaşayan AA Gent, 1970-1980 yılları hariç Belçika 1. Ligi'nde oynamayı başardı. Tarihindeki en önemli başarılarından birini 1991/1992 futbol sezonunda yakaladı. UEFA Kupası elemelerinde çeyrek finale kadar yükselerek Avrupa'daki en önemli başarısına imza attı. Ondan sonraki yıllarda AA Gent Kulübü, futbol başarısından ziyade ekonomik problemleri ile gündeme geldi. 1999 yılında 23 milyon Euro borcu olan kulübün tek derdi hayatta kalabilmekti. 15 yıl sonra âdeta ekonomik bir mucize gerçekleştiren AA Gent, 76 milyon Euro'ya mal olan Ghelamco Arena Stadyumu'nu inşa etti. 20 bin kişilik stadyum, 2014'te New York'ta yayınlanan Contract Design Magazine dergisi tarafından iç mimar ödülünü dahi kazandı. 1990 kulübün başına geçen Ivan de Witte, takımın 5 milyon Euro'luk bütçesini 40 milyon Euro'ya çıkarmayı başardı. Ekonomik istikrar ile beraber ligdeki performansını da yükselten AA Gent, bir kaç istisna hariç son 10 yıldır ligi ön sıralarda bitirmeyi başardı. Gent takımı 2014-2015 sezonunda ise tarihinde ilk kez şampiyon olmayı başardı.