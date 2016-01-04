Gençlerbirliği transferde gaza bastı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, iki futbolcuyla birden anlaştı. Kırmızı-Siyahlı ekip Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Halil Altıntop ve bonservisi Trabzonspor'da bulunan, son olarak Kayseri Erciyesspor'da oynayan Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı.



Her iki futbolcunun anlaşma şartları henüz açıklanmazken resmi imzaların kısa bir süre içerisinde atılacağı öğrenildi.



Bugüne kadar kariyeri boyunca 89 resmi karşılaşmaya çıkan Serdar Gürler, 15 gol attı ve 21 asist yaptı.



33 yaşındaki Halil Altıntop ise çıktığı 528 resmi karşılaşmada 126 gole imza attı ve 57 asist yaptı.



Öte yandan Yılmaz Vural'ı olaylı bir şekilde gönderen Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, geçtiğimiz günlerde takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirmişti.

