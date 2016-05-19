Gençlerbirliği Teknik Direktörü Üzülmez “Hak Ederek Kazandık”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez , “Hak ederek kazandık ve çok emek verdik. Buraya kadar oyuncularım forma, arma ve camiasına sahip çıktı” dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 3-1 galip geldikleri Eskişehirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Karşılıklı mücadele şeklinde geçen bir maç olduğunu belirten Üzülmez, maçı hak ederek kazandıklarını ve çok emek verdiklerini kaydetti. Buraya kadar oyuncularının karakter gösterip forma, arma ve camiasına sahip çıktığını söyleyen Üzülmez, şöyle devam etti: