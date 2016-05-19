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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Üzülmez “Hak Ederek Kazandık”
Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez aldıkları galibiyet için hak ederek kazandık ifadesini kullanırken önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir Gençlerbirliği takımının oluşacağını söyledi.
19 Mayıs 2016 Perşembe 23:19
Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Hak ederek kazandık ve çok emek verdik. Buraya kadar oyuncularım forma, arma ve camiasına sahip çıktı” dedi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 3-1 galip geldikleri Eskişehirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Karşılıklı mücadele şeklinde geçen bir maç olduğunu belirten Üzülmez, maçı hak ederek kazandıklarını ve çok emek verdiklerini kaydetti. Buraya kadar oyuncularının karakter gösterip forma, arma ve camiasına sahip çıktığını söyleyen Üzülmez, şöyle devam etti:
“Devre arasındaki mental sıkıntı yaşayan takımın buraya gelmesi ciddi bir emek işidir. İnandırdık oyuncularımızı. Oyun disiplininden kopmadık ve bu çok önemli. Bugün de bu görüntüyü verdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Yapacağımız takviyelerle yeni sezonda çok daha iyi bir Gençlerbirliği izlettireceğiz."
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