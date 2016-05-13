Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez Fenerbahçe'ye Göndermelerde Bulundu

''KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ''

Gençlerbirliği’nde göreve başladıktan sonra, azim ve mücadeleyle iyi noktalara geldiklerini dile getiren İbrahim Üzülmez, şunları kaydetti: "Buraya nasıl geldiysek, bu maçta da aynı düşüncede olmamız gerekiyor. Hata yapmamamız, beraber oynamamız lazım. Son haftalarda istenilen performansı göstermeseler de ofansif anlamda Fernandao, Van Persie, Nani, Volkan Şen gibi oyuncuların olduğu bir takıma karşı oynayacağız. Bu takıma karşı da düşüncemiz kazanmaktır. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Mantalitemizi ve her zamanki oyunsal disiplinimizi sergileyip, Fenerbahçe deplasmanında istediğimiz sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz."

Üzülmez, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’ın şampiyonluğa çok yaklaşmasından ziyade, şu an görev yaptığı Gençlerbirliği’ni düşündüğünü ifade etti. Matematiksel olarak kesinleşmeden futbolda hiçbir şeyin garantisinin olmadığına vurgu yapan Üzülmez, "Şu anda Fenerbahçe’nin de az da olsa şansı var ama kabul etmek gerekir ki, Beşiktaş büyük avantaj yakaladı ve bunu değerlendirecektir." şeklinde görüşünü dile getirdi.

Beşiktaş’ın şampiyonluğundan ziyade, Gençlerbirliği’ndeki başarının üstüne nasıl koyabileceğini düşündüğünü dile getiren Üzülmez, "Yeni sezonda takımımla beraber, ’mevcut başarının üstünde daha iyisini nasıl yaparız?’ düşüncesindeyim. Umarım aramıza katılan arkadaşlarımızla aynı sinerjiyi yakalayıp, aynı bütünlüğü saha ve dışında sağlayıp, Gençlerbirliği’ni daha iyi yerlere getiririz." şeklinde konuştu.

Transfer planlaması sezon sonu Profesyonel futbolda oyuncuların gitmesinin ya da kadro takviyelerinin normal olduğunu belirten teknik adam, "Kadronun çoğunluğunu korumak amacındayım ama aramızdan ayrılanlar da olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp başkanı İlhan Cavcav ile kadro yapılanması konusunda görüşerek, istişare ettiklerini belirten İbrahim Üzülmez, sözlerini şöyle tamamladı: "Başkanımızla görüşüyoruz, sürekli istişare ediyoruz. Aramıza katılmasını planladığımız oyuncularla ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bir yandan da bu futbolcuları izliyoruz. Geçmişlerine bakıyoruz. Takımıma katkı sağlar mı, sağlamaz mı, bu konularda çalışmalar yapıyoruz. Kadromuzdaki futbolculardan beklediğimizin üstünde ya da altında performans gösterenler oldu. Bu doğaldır, herkesten aynı performansı alsanız müthiş bir iş başarmış olursunuz. Az da olsa aramızdan ayrılacak arkadaşlarımız olacaktır. Başkanımıza takımda kalacaklar ve gideceklere ilişkin listeyi Eskişehirspor maçından sonra vermeyi düşünüyorum."

Oyunsal anlamdaki kopukluk İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği’nin 32. haftada deplasmanda Medicana Sivasspor ile oynadığı ve 2-1 yenildiği karşılaşmanın 60. dakikasından sonraki oyunsal anlamdaki kopukluğun kendilerini üzdüğünü söyledi. Göreve başladıklarından beri kırmızı-siyahlı ekibin, disiplinli, mücadele eden bir takım görüntüsü sergilediğini belirten Üzülmez, "Medicana Sivasspor maçının 60. dakikasından sonra büyük mesafede oynayan bir Gençlerbirliği vardı. Bu bizi üzdü. Sonuçtan ziyade oyunsal anlamdaki bu kopukluk bizi üzdü. Beraberlik, birlik ve bütünlük içinde olursak sahada kazanabileceğimizi oyuncularımıza söyledik. Maça baktığınız zaman rakibin daha istekli olduğunu gördük ve Sivasspor maçını kaybettik." yorumunu yaptı.