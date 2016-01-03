Gençlerbirliği teknik direktörü İbrahim Üzülmez'den flaş açıklamalar

Son olarak Yılmaz Vural’ın sadece 5 gün görev yapması, dünya basınında da haberolmuştu. ‘Hoca değirmeni’ Gençlerbirliği’nin bu sezonki 6. hocası İbrahim Üzülmez, düşüncelerini anlattı.

Genç çalıştırıcı “Eğer Cavcav’dan korksam imza atmazdım” dedi. Başkent ekibiyle anlaşma sürecini anlatan Üzülmez, “İlhan Başkan ile oturduk, konuştuk. Bana güvendiğini, Elazığspor’daki performansımı takdir ettiğini söyledi ve ben de o güveni çok net bir şekilde hissettim. O yüzden görevi kabul ettim. Başkanımız transfer yapılacağının da sözünü verdi. Daha önce burada görev yapmış olan bütün hocalara saygı duyuyorum. Onlar benim ağabeylerim, ustalarım. 6 maçla Süper Lig’e hoca oldum. Bu görev benim için çok büyük bir fırsat. Bunu kaçıramazdım. Sahada kendimi kanıtladım. Teknik adam olarak da başarılı olacağıma inanıyorum. Başarılı olursam, önümün açık olacağını da biliyorum. Olamazsam da başıma neler geleceğinin farkındayım. Gereğini yaparım. Elazığspor’da 6 maç görev yaptım ve takımı kısa sürede liderliğe taşıdım. Burada da devamını getireceğim. Kendime güvenim tam” ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE ROTA PEDRO VE SERDAR

G.Birliği’nin yeni hocası İbrahim Üzülmez, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.Beşiktaş ile çok iyi ilişkileri olduğunu ifade eden Üzülmez, “Pedro Franco ve Serdar Kurtuluş bize uygun isimler. Orta noktayı bulmaya çalışacağız” dedi.