Gençlerbirliği tartışmasına Rıdvan Dilmen'de dahil oldu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini analiz etti. NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol adlı programda konuşan Dilmen şu ifadeleri kullandı:



"TÜM FUTBOLCULARI KOVARIM"

"Yılmaz Vural'ın iddia ettiği şeyler doğruysa ben, Gençlerbirliği 'nde Ahmet Çalık dahil adı geçen tüm futbolcuları gönderirim. Türkiye'de en fazla iki teknik direktör kuralı getirseniz bile kulüpler 3. hocayı 'doktor' sıfatıyla takımın başına koyar."

"ARTIK SIKILDIM"

"10 senedir Lucescu ile yatıp, Lucescu ile kalkıyoruz. Artık sıkıldım ben, yeter! O da bizim kulüplerle oynaşıyor."

"BURSA ÇIKIŞ YAPAR"

"Bursaspor'dan ikinci yarıda çıkış yapmasını bekliyorum. Antalyaspor'un ise tedbir alması lazım."

"GALATASARAY'IN YARIŞTA OLMASI ZOR"

"Galatasaray'ın ikinci yarıda yarışta olabileceğini sanmıyorum. Donk'un dışında alınacak oyuncular önemli. Carole gibi adamlar olacaksa olmaz. Öyle adamlar almalı ki oturmalı kadroya."

"PONPON KIZLAR SAHAYA GİREBİLİR"

"Maçlara ilgiyi artırmak lazım... Devre arasında ponpon kızlar girebilir sahaya. Stadyum çevresinde sosyal alanların, aktivitelerin artırılması lazım. Çocuklar için aileler için."