Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gençlerbirliği - Sivasspor Maçı golleri ve geniş özeti izle

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman? - Gençlerbirliği - Sivasspor maçı hangi kanalda? - Gençlerbirliği - Sivasspor maçı saat kaçta? - Gençlerbirliği - Sivasspor Maçı golleri ve geniş özeti izle Gençlerbirliği - Sivasspor arasındaki zorlu mücadele 13 Aralık 2015 Pazar günü saat 14:00'da başlayacak ve lig tv ekranlarında naklen yayınlanacak iki takımda düşme hattında ve çok zor maç olması bekleniyor

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gençlerbirliği - Sivasspor Maçı golleri ve geniş özeti izle
 Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman? - Gençlerbirliği - Sivasspor maçı hangi kanalda? - Gençlerbirliği - Sivasspor maçı saat kaçta? - Gençlerbirliği - Sivasspor Maçı golleri ve geniş özeti izle Gençlerbirliği - Sivasspor arasındaki zorlu mücadele 13 Aralık 2015 Pazar günü saat 14:00'da başlayacak ve lig tv ekranlarında naklen yayınlanacak iki takımda düşme hattında ve çok zor maç olması bekleniyor
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ve başındaki 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmana, sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Adem Koçak katılmadı.

Medicana Sivasspor, yarın yapacağı çalışmanın ardından Ankara'ya gidecek.

Antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor maçında omzunun çıktığını anımsatan Brezilyalı futbolcu Cicinho, güçlendirme çalışması yaptığını ve sıkıntısı olmadığını belirtti.

Gençlerbirliği ile kritik bir mücadeleye çıkacaklarını ifade eden Cicinho, "Belki de ligde oynayacağımız en önemli karşılaşmalardan biri olacak çünkü puan olarak bize çok yakın bir takıma karşı oynayacağız ve galibiyet aldığımız durumda da büyük avantaj sağlayacağız. Bu yüzden çok önemli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiSivasspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.