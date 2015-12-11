Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gençlerbirliği - Sivasspor Maçı golleri ve geniş özeti izle

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ve başındaki 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmana, sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Adem Koçak katılmadı.

Medicana Sivasspor, yarın yapacağı çalışmanın ardından Ankara'ya gidecek.

Antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor maçında omzunun çıktığını anımsatan Brezilyalı futbolcu Cicinho, güçlendirme çalışması yaptığını ve sıkıntısı olmadığını belirtti.

Gençlerbirliği ile kritik bir mücadeleye çıkacaklarını ifade eden Cicinho, "Belki de ligde oynayacağımız en önemli karşılaşmalardan biri olacak çünkü puan olarak bize çok yakın bir takıma karşı oynayacağız ve galibiyet aldığımız durumda da büyük avantaj sağlayacağız. Bu yüzden çok önemli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.