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Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gençlerbirliği - Sivasspor Maçı golleri ve geniş özeti izle
Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman? - Gençlerbirliği - Sivasspor maçı hangi kanalda? - Gençlerbirliği - Sivasspor maçı saat kaçta? - Gençlerbirliği - Sivasspor Maçı golleri ve geniş özeti izle Gençlerbirliği - Sivasspor arasındaki zorlu mücadele 13 Aralık 2015 Pazar günü saat 14:00'da başlayacak ve lig tv ekranlarında naklen yayınlanacak iki takımda düşme hattında ve çok zor maç olması bekleniyor
11 Aralık 2015 Cuma 15:53
Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman? - Gençlerbirliği - Sivasspor maçı hangi kanalda? - Gençlerbirliği - Sivasspor maçı saat kaçta? - Gençlerbirliği - Sivasspor Maçı golleri ve geniş özeti izle Gençlerbirliği - Sivasspor arasındaki zorlu mücadele 13 Aralık 2015 Pazar günü saat 14:00'da başlayacak ve lig tv ekranlarında naklen yayınlanacak iki takımda düşme hattında ve çok zor maç olması bekleniyor
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ve başındaki 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmana, sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Adem Koçak katılmadı.
Medicana Sivasspor, yarın yapacağı çalışmanın ardından Ankara'ya gidecek.
Antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor maçında omzunun çıktığını anımsatan Brezilyalı futbolcu Cicinho, güçlendirme çalışması yaptığını ve sıkıntısı olmadığını belirtti.
Gençlerbirliği ile kritik bir mücadeleye çıkacaklarını ifade eden Cicinho, "Belki de ligde oynayacağımız en önemli karşılaşmalardan biri olacak çünkü puan olarak bize çok yakın bir takıma karşı oynayacağız ve galibiyet aldığımız durumda da büyük avantaj sağlayacağız. Bu yüzden çok önemli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:GençlerbirliğiSivasspor
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