Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Ümit Özat oldu

Bir süredir teknik direktör arayışlarında olan Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav en son olarak Ümit Özat isminde karar kıldı, İlhan Cavcav Gençlerbirği'nin yeni teknik direktörü oldu
Mehmet Özdilek’le yollarını ayıran Gençler’de teknik direktör arayışlarında sona gelindi. Ersun Yanal’dan ve Tayfun Korkut’tan ret cevabı alan Kırmızı-Siyahlılar sürpriz bir isme yöneldi: Ümit Özat. Samsun’daki görevinden istifa eden teknik adama başkan İlhan Cavcav’ın, “Takımın başında seni isterim” dediği öğrenildi. İmzalar bugün atılabilir.
Mehmet Özdilek’le yollarını ayıran Gençler’de teknik direktör arayışlarında sona gelindi. Ersun Yanal’dan ve Tayfun Korkut’tan ret cevabı alan Kırmızı-Siyahlılar sürpriz bir isme yöneldi: Ümit Özat. Samsun’daki görevinden istifa eden teknik adama başkan İlhan Cavcav’ın, “Takımın başında seni isterim” dediği öğrenildi. İmzalar bugün atılabilir.