Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Ümit Özat oldu

Bir süredir teknik direktör arayışlarında olan Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav en son olarak Ümit Özat isminde karar kıldı, İlhan Cavcav Gençlerbirği'nin yeni teknik direktörü oldu

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Ümit Özat oldu
 Bir süredir teknik direktör arayışlarında olan Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav en son olarak Ümit Özat isminde karar kıldı, İlhan Cavcav Gençlerbirği'nin yeni teknik direktörü oldu

Mehmet Özdilek’le yollarını ayıran Gençler’de teknik direktör arayışlarında sona gelindi. Ersun Yanal’dan ve Tayfun Korkut’tan ret cevabı alan Kırmızı-Siyahlılar sürpriz bir isme yöneldi: Ümit Özat. Samsun’daki görevinden istifa eden teknik adama başkan İlhan Cavcav’ın, “Takımın başında seni  isterim” dediği öğrenildi. İmzalar bugün atılabilir.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliğiİlhan Cavcav
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.