Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Ümit Özat oldu

Bir süredir teknik direktör arayışlarında olan Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav en son olarak Ümit Özat isminde karar kıldı, İlhan Cavcav Gençlerbirği'nin yeni teknik direktörü oldu

15 Aralık 2015 Salı 10:34