Gençlerbirliği'nin efsane yöneticisi İlhan Cavcav'dan flaş açıklamalar

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın sezonun son 2 haftasında oynanacak Fenerbahçe ve Eskişehirspor maçlarına hazırlaması için takımı emanet ettiği Mustafa Kaplan, "Cavcav'ın adamıyım ama Türk futbolu için yaptıklarım ortada" dedi.

Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada göreve başlamalarının zor bir maça denk geldiğini ancak bunun kendisi için problem oluşturmayacağını söyledi. Kaplan, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden her ekibinin rakip fark etmeksizin maç kazanabildiğini ifade etti.

Kırmızı-siyahlı ekibin geçen sezonun 24. haftasında Fenerbahçe'yi Ankara'da 2-1 yendiği karşılaşmada da kulübede olduğunu hatırlatan Kaplan, "Oyuncu kadromuz ve ortamımız iyi. Evet, hoca değişlikleri oldu ama başkanımız şimdi bize görevi verdi. Futbolcuları tanıyorum, önceki sene sezon öncesi kampta da vardım. İyi hazırlanıyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar şansı varsa bizim de o kadar var" diye konuştu.

Futbolcuların "böyle" maçlara kendilerini iyi hazırladığını ekibinin de bu konuda gerekli katkıyı verdiğini ifade eden Kaplan, korkmadan mücadele ederek, karşılaşmayı kazanmak için oynayacaklarını dile getirdi.

Gençlerbirliği camiasını mutlu etmek ve "kara bulutları" dağıtmak istediklerini dile getiren Kaplan, "Yürekten oynayan sonuna kadar mücadele eden, camia için savaşacak arkadaşlarla yola çıkacağız" ifadesini kulandı.

"Her kulüpte nöbetçi hoca vardır"

Mustafa Kaplan, sezon başında Gençlerbirliği kadrosunun planlanmasındaki etkinliğine rağmen Cavcav'ın görevlendirmesiyle başına geçtiği Spor Toto 2. Lig ekibi Hacettepe'deki performansına dikkati çekti.

"Her kulüpte nöbetçi hoca vardır. Her kulübün kendi adamı vardır" diyen Kaplan, şöyle devam etti:

"8 yıldır bu camianın içindeyim. Sezon başında başkanım Hacettepe'de görev verdi. 18,9 yaş ortalamasıyla 31 puan topladık. Maç eksiğimiz var, lig üçüncüsü olduk. Mehmet Özdilek'in ayrılmasının ardından başkanımız bizi çağırdı. Bizim için fark etmez, Gençlerbirliği camiasını seven biri olarak söylendiği gibi olsun, nöbetçi hocası diyelim. Sevdiğimiz gönül verdiğimiz Gençlerbirliği'nde böyle lanse ediliyorsa sıkıntı yok. Evet İlhan Cavcav'ın adamıyım ama benim Türk futboluna yaptıklarım ortada. Kenetlenmemiz lazım. Fenerbahçe maçından korkmuyoruz, futbol 3 neticeli. Önemli olan böyle bir günde görev almaktır. Ben de bu görevden hiç kaçmadım en iyi şekilde yerine getireceğimden de eminim."

Genç kaptan Ahmet Çalık

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve A Milli formayı giyme başarısı gösteren kaptan Ahmet Çalık, topladıkları puanın ortada olduğunu ve bu durumun kendilerine yakışmadığını dile getirdi.

Teknik direktör değişikliklerinin yaşandığını ancak futbollarına bakmaları gerektiğini vurgulayan Ahmet Çalık, "Fenerbahçe zor maç, imkansız değil" dedi.

Teknik direktör Kaplan gibi geçen sezon kazanılan maça gönderme yapan Ahmet Çalık, "Puan ya da puanlar almak istiyoruz. Çünkü gerçekten zor durumdayız. Sonra Eskişehirspor deplasmanına gideceğiz. Devre arasına kadar topladığımız kadar puan toplamalıyız" diye konuştu.

Genç bir takım olduklarını ve alınan kötü sonuçların ekibe olumsuz yansıdığını ifade eden 1994 doğumlu defans oyuncusu, şunları söyledi:

"Genç bir takımız, tecrübeli oyuncu farklı karşılayabilir çünkü tecrübeli. Ligde neyin ne olduğunu, bu durumları nasıl karşılayacağını bilir. Biraz daha tecrübeye ihtiyacımız var haliyle aldığımız yenilgiler takıma yansıyor. İnşallah toparlarız."