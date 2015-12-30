Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör adayı İbrahim Üzülmez

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, teknik direktörlük için İbrahim Üzülmez'in ismi gündeme geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eskişehirspor maçı sonrası Yılmaz Vural ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarına devam eden kulüp başkanı İlhan Cavcav, aday listesine, Mesut Bakkal ve Sergen Yalçın'dan sonra İbrahim Üzülmez'i de ekledi.

Ligin 15. haftasında Medicana Sivasspor maçından sonra Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran, Fenerbahçe maçında takımın başına Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Hacettepe'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan'ı getiren Cavcav, devrenin son haftası öncesinde Yılmaz Vural ile anlaşmıştı. Cavcav, 6 günlük görev süresinin ardından Vural'ı da takımdan göndermişti.

Teknik direktör arayışlarına devam eden kulüpte, Mesut Bakkal ve Sergen Yalçın'dan sonra, İbrahim Üzülmez de aday listesine girdi.

Üzülmez ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.