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Gençlerbirliği'nde Mehmet Özdilek Devri Kapandı

Gençlerbirliği son haftalarda istediği sonuçları alamayınca yönetim kurulu toplandı ve Mehmet Özdilek ile kontratı karşılıklı olarak feshettiklerini duyurdu, böylece Gençlerbirliği'nde Mehmet Özdilek devri kapanmış oldu

Gençlerbirliği'nde Mehmet Özdilek Devri Kapandı
 Gençlerbirliği son haftalarda istediği sonuçları alamayınca yönetim kurulu toplandı ve Mehmet Özdilek ile kontratı karşılıklı olarak feshettiklerini duyurdu, böylece Gençlerbirliği'nde Mehmet Özdilek devri kapanmış oldu
İşte Gençlerbirliği resmi sitesinden yapılan açıklama;

Özdilek ve yardımcılarına teşekkür ediyoruz...

Ligde son haftalarda istediği sonuç ve puanları alamayan ekibimizde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile Yönetim Kurulu arasında yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşma ile yollarımız ayrıldı. Özdilek ve yardımcılarına birlikte olduğumuz süreçte gösterdikleri emeklere teşekkür ediyor bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz.
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GençlerbirliğiMehmet Özdilek
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