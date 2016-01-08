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Gençlerbirliği'nde ikinci Alexander Hleb dönemi

Ligin ilk yarısında kötü günler geçiren Gençlerbirliği eski futbolcusu Alexander Hleb ile yeniden anlaştı

Gençlerbirliği'nde ikinci Alexander Hleb dönemi

 Süper Lig'in ilk yarısını 16. sırada tamamlayan ve kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, ara transfer döneminde Serdar Gürler ve Selçuk Şahin'in ardından üçüncü transferini gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği yönetimiyle bir araya gelen 34 yaşındaki futbolcu, olumlu geçen görüşmenin ardından başkent temsilcisinin Antalya'daki ikinci yarı hazırlık kampına katıldı ve ilk antrenmanına çıktı.

Stuttgart, Arsenal, Wolfsburg ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Hleb, 2013-2014 sezonunda Torku Konyaspor'da, geçen sene ise Gençlerbirliği'nde oynamıştı.

Sezon başından bu yana ülkesinin takımlarından BATE'de forma giyen Hleb, bu sezon Belarus temsilcisinde 2'si eleme turu olmak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 maça çıkmıştı.


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Alexander Hleb
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