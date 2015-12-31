Gençlerbirliği'nde hedef Halil Altıntop

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri de kuşkusuz ki Gençlerbirliği...



Ateş hattından uzaklaşıp üst sıralara tırmanacak bir kadro ile ikinci yarıya başlamak isteyen Kırmızı-Siyahlılar’ın ilk takviyesi taraftarı heyecanlandıracak cinsten: Halil Altıntop... Bundesliga’da Augsburg forması giyen ve bu sezon ligde 9 maça çıkan Halil’le Başkent ekibinin her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin kulüpler arasındaki görüşmelere kaldığı ifade ediliyor. Halil’in sözleşmesi bittiği için transferin tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.



İş imzaya kaldı



Gençlerbirliği önemli bir takviye de kaleye yapacak. Kayserispor’la sözleşmesini fesh eden ve adı bir süredir Trabzonspor’la anılan Hakan Arıkan’la da her konuda anlaşıldığı, imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı gelen haberler arasında.