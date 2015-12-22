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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'dan Flaş Fuat Çapa Açıklaması

Takımın başına getirmek için Fuat Çapa ile anlaştıktan sadece 1,5 saat sonra yolları ayıran Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav bu konu hakkında açıklamalarda bulundu

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'dan Flaş Fuat Çapa Açıklaması
 Takımın başına getirmek için Fuat Çapa ile anlaştıktan sadece 1,5 saat sonra yolları ayıran Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav bu konu hakkında açıklamalarda bulundu

Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Fuat Çapa'yı bugün Ankara'ya davet ettiklerini belirterek, "Sabah kendisiyle görüştük. Görüşmemiz sırasında anlaşamadığımız bazı hususlar oldu. Bu nedenle ortak noktalarda anlaşma zemini olmayınca, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diledik" ifadelerini kullandı.

Gün içinde bazı haber kaynakları ve internet sitelerinde farklı haberlerin yer aldığını gözlemlediğini vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlarımıza göre biz, Fuat Çapa ile anlaşmışız, Çapa antrenmana çıkmış. Yok böyle bir şey. Sadece görüşme için çağırdık ve olumlu neticelenmedi. Bu açıklamayı da bir bakıma yanlış anlamayı düzeltmek ve camiamızı bilgilendirmek için yapma gereği duydum."

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Gençlerbirliğiı İlhan Cavcav
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