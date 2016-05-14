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Gençlerbirliği Kadıköy'e Geliyor!
Fenerbahçe ligin son haftalarında şampiyonluk mücadelesini büyük ölçüde kaybetmiş olsa da evinde Gençlerbirliği ile yapacağı maçta 3 puanı hedefliyor.
14 Mayıs 2016 Cumartesi 10:26
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Sezonun 2. yarısına genç teknik adam İbrahim Üzülmez ile başlayan ve hızla küme düşme hattından uzaklaşan Gençlerbirliği, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 yenilgilik performans sonucunda topladığı 42 puan ile 10. sırada bulunuyor.
Başkent ekibinde tedavileri devam eden Hleb ve El Kabir, Fenerbahçe deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.
Sezonun 32. haftasında Medipol Başakşehir karşısında aldığı yenilgi sonrası şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe ise 21 galibiyet 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda topladığı 70 puanla lider Beşiktaş'ı 5 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
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