Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez Doludizgin Yola Devam!

Süper Lig'in 2. yarısında teknik adam olarak İbrahim Üzülmez ile anlaşan ve yükselişe geçen Gençlerbirliği, deplasmanda Kayserspor'u ilk yarıda bulduğu gollerde 2-0 yendi. Kırmızı Siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Stancu ve 40. dakikada Djalma Campos kaydetti.





7'DE 6 YAPTI

Alınan bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 31'e yükseltirken, Kayserispor 23 puanda kaldı. İbrahim Üzülmez takımı ile çıktığı 7 maçında 6'sında galip gelerek ligin 2. yarısında büyük bir başarıya imza atmış oldu.