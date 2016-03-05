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Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez Doludizgin Yola Devam!

İbrahim Üzülmеz'in takımı Gеnçlеrbirliği, sаhаsındа konuk еttiği Kаysеrispоr'u 2-0 gеçti. İbrahim Üzülmеz'in takımı 7'de 6 yаptı

Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez Doludizgin Yola Devam!

 Süper Lig'in 2. yarısında teknik adam olarak İbrahim Üzülmez ile anlaşan ve yükselişe geçen Gençlerbirliği, deplasmanda Kayserspor'u ilk yarıda bulduğu gollerde 2-0 yendi. Kırmızı Siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Stancu ve 40. dakikada Djalma Campos kaydetti.


7'DE 6 YAPTI

Alınan bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 31'e yükseltirken, Kayserispor 23 puanda kaldı. İbrahim Üzülmez takımı ile çıktığı 7 maçında 6'sında galip gelerek ligin 2. yarısında büyük bir başarıya imza atmış oldu.
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Gençlerbirliğiİbrahim Üzülmez
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