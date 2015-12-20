Gençlerbirliği - Fenerbahçe Muhtemel 11'ler

Lig tarihinde bugüne dek 84 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 40, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasında zorlu mücadelelere sahne olan maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin attığı 145 gole, Gençlerbirliği 89 golle karşılık verdi.Geçen sezonki maçları taraflar evlerinde aynı skorla 2-1 kazandı.

Fenerbahçe son 29 maçta sadece 3 kez yenildi.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 29 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki maçların 20'sini kazandı, 6'sında berabere kaldı.



Ankara'daki maçlar

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında her iki takım da 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti.

Ankara'da Gençlerbirliği'nin 52 golüne, Fenerbahçe 48 golle yanıt verdi.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEM: Mete Kalakavan

YAYIN: Lig TV

SAAT: 19:00

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Oğuz, Ahmet, Kulusic, Uğur, Landel, Skulason, Guido, İrfan Can, El Kabir, Stancu

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Alves, Kjaer, Caner, Mehmet, De Souza, Diego, Markovic, Van Persie, Nani

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira