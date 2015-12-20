Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gençlerbirliği - Fenerbahçe Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe deplasmanda Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk oluyor, kadrosuna kattığı super yıldızları ile yarıştan kopmak istemeyen kanarya galibiyet arıyor

Gençlerbirliği - Fenerbahçe Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe deplasmanda Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk oluyor, kadrosuna kattığı super yıldızları ile yarıştan kopmak istemeyen kanarya galibiyet arıyor

 Lig tarihinde bugüne dek 84 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 40, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasında zorlu mücadelelere sahne olan maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin attığı 145 gole, Gençlerbirliği 89 golle karşılık verdi.Geçen sezonki maçları taraflar evlerinde aynı skorla 2-1 kazandı.

Fenerbahçe son 29 maçta sadece 3 kez yenildi.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 29 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki maçların 20'sini kazandı, 6'sında berabere kaldı.

Ankara'daki maçlar

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında her iki takım da 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti.

Ankara'da Gençlerbirliği'nin 52 golüne, Fenerbahçe 48 golle yanıt verdi.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

STAT: Ankara 19 Mayıs 

HAKEM: Mete Kalakavan

YAYIN: Lig TV

SAAT: 19:00

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Oğuz, Ahmet, Kulusic, Uğur, Landel, Skulason, Guido, İrfan Can, El Kabir, Stancu

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Alves, Kjaer, Caner, Mehmet, De Souza, Diego, Markovic, Van Persie, Nani

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGençlerbirliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.