Gençlerbirliği - Fenerbahçe Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı 20 Aralık 2015 Pazar 19:00'da LİG TV kanalından naklen yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE





20 Aralık Pazar 19:00

Spor Toto Süper Lig 2015/2016 Sezonu - 16. Hafta

Stadyum : Ankara 19 Mayıs

Hakem : Mete Kalkavan

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde, ligin ilk yarısında kalan iki maçta takımı sahaya Mustafa Kaplan çıkaracak.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanvekili Niyazi Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahalarında Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini hatırlatarak, "Mustafa Kaplan takımı, futbolcular da kendisini tanıyor" diye konuştu.

Yönetim kurulu olarak yerli ve yabancı teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirten Aktaş, anlaştıkları ismi kamuoyuna duyuracaklarını sözlerine ekledi.

Teknik direktör Mustafa Kaplan da "Fenerbahçe'yi yeneriz" dedi.

Kaplan, ligde her takımın her takımı yenebileceğini vurgulayarak, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Kaplan, "Kaliteli oyuncularımız var. Bu takım, geride kalan haftalarda çok maç kazanamadı ama ben futbolcuları tanıyan ve bilen biri olarak Fenerbahçe maçında camiamızın yüzünü güldüreceğimizi söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

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