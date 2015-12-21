Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav iddialı konuştu

Cavcav, Spor Toto Süper Lig'de 1-0 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün Türkiye'nin en çok para harcayan ve Avrupa'daki şöhretleri kadrosunda barındıran bir kulüp olduğunu belirterek, "Böyle bir kulübe karşı aldığımız 1-0'lık mağlubiyet hakkımız değildi. Bir hatamız, bir gol yememize neden oldu" dedi.

Gençlerbirliği'nin şiddetle puana ihtiyacı olduğunu ifade eden Cavcav, "Burada puan alırız diye umuyorduk ama istediklerimiz olmadı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Şampiyonluğa oynayan bir ekibin, ligin son sıralarında yer alan bir takıma karşı oynadığı bu futbolu, bir spor adamı olarak tasvip etmem mümkün değil. Fenerbahçe'nin çok değerli yöneticileri, bu işi iyi bilen insanlardır. Onlar bu işi düzeltir" diye konuştu.

38 senedir kulüp başkanlığı yaptığını hatırlatan Cavcav, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de birkaç hoca dışında hepsini cebimden çıkartırım ancak ben bir takımın hocası değil, başkanıyım. İki antrenör de değiştiririm, üç antrenör de değiştiririm. Bunun basınımıza ve diğer kulüplerimize örnek olması gerekir diye düşünüyorum. Ne acıdır ki Türkiye'de takımın başına getirebileceğin, arkadaşlar yok denecek kadar az."

Cavcav, kadroyu kendisinin belirlediği yönündeki eleştirilere de değinerek, "Bu iddialar arkadaşların kendi uydurmasıdır, böyle bir şey söz konusu değil. Öyle olacak olsa geçen sene aynı durumda hocayı yolladık ve Eskişehirspor maçına gittik. Orada tribünde olan kulüp başkanı ben, sahada olan antrenör de alt yapımda hocamdı. Telefonla onlara talimat verdim ve ilk antrenörlüğümde maçı 2-0 kazandık" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonuna büyük işler düştüğünün altını çizen Cavcav, şöyle devam etti:

"Hayatım futbolla geçti. Türkiye'de futbolu bırakanlar, hemen bir takımın başına hoca olarak geçiyor. Onların da bazen şansları tutuyor ve götürüyorlar. Federasyonumuzun bu işte bir icraat yapması lazım. Senelerin birikimiyle söylüyorum, futbolu bırakanlara federasyon bir imtihan açacak. Aday antrenörlerimizden bir kısmını İngiltere'ye, Almanya'ya, İspanya'ya gönderecek. Tüm masraflarını da federasyonumuz karşılayacak."