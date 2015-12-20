Gençlerbirliği 0-1 Fenerbahçe Maçın Golleri ve Geniş Özeti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında Fernandao'nun attığı tek golle kazandı. Sarı lacivertliler böylece kritik deplasmandan 3 puanla ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

PEREIRA'DAN SÜRPRİZ 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Gençlerbirliği'ne karşı sürpriz bir 11 ile sahaya çıktı. Sol bekte Caner'in yerine Hasan Ali'ye forma veren Pereira, forvette de Robin van Persie'yi yedek soyundurup Fernandao'ya görev verdi. Performansı oldukça tartışılan Diego da ilk 11'de görev aldı.

HASAN ALİ FORMAYI GERİ ALDI

Gaziantepspor maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Hasan Ali Kaldırım, 1 maçlığına Caner'e kaptırdığı formasını, cezası bitince geri aldı. Teknik Direktör Vitor Pereira, Gençlerbirliği maçında 11'de sahaya çıktı.

DIEGO AFFEDİLDİ

Ortaya koyduğu performansla eleştiri oklarını üzerine çeken, Celtic maçında gördüğü kırmızı kartla tartışılan isim olan Diego, Başakşehir maçında cezalandırılmış ve kulübeye çekilmişti. Fakat Diego'nun cezası sadece 1 maç sürdü. Teknik direktör Vitor Pereira, Gençlerbirliği maçında formayı yine Diego'ya verdi.

ANKARA'DA BUZ GİBİ HAVA

Fenerbahçe'nin ligin 16. haftasında Ankara ekibi Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçta maça gelen seyirciler adeta dondu. Son zamanların en soğuk havasının yaşandığı Ankara'da maç saatinde dereceler -5'i zaman zaman ise daha düşük değerleri gösterdi. Taraftarlar zor anlar yaşarken, stadyum zemini alttan ısıtmalı olduğu için sahada buzlanma yaşanmadı.

MAÇ ÖNCESİ SİS KORKUTTU

Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesinde şehirde oluşan sis panik yarattı. Görüş mesafesini az da olsa düşüren sis 19 Mayıs Stadyumu'nda korkulan seviyeye ulaşmadı ve maçın oynanmasında bir sorun yaşanmadı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe taraftarı takımını her yerde desteklemeye devam ediyor. Soğuk havaya rağmen kendilerine ayrılan kale arkası tribününün tamamını dolduran Sarı-Lacivertliler takımlarını 90 dakika boyunca desteklediler. Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Çankırı, Bolu gibi illerden de maça akın eden Fenerbahçeliler tribündeki yerlerini aldılar.

MAÇA İLGİ YOK

Ligin 16. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Gençlerbirliği'nde taraftarlar maça ilgi göstermedi. Soğuk nedeniyle tribünlerin çok büyük bir kısmı boş kalırken maçı çok az sayıda Gençlerbirliği taraftarı takip etti.