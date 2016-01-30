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Genç yıldız Emre Selen Konyaspor'da!

PTT 1. lig'de Alima Yeni Malatyaspor forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Emre Selen Super Lig takımlarından Konyaspor ile anlaştı

Genç yıldız Emre Selen Konyaspor'da!

 Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar,Alima Yeni Malatyaspor'un 21 yaşındaki kalecisi Emre Selen'i kadrolarına kattıklarını bildirdi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Portekizli kaleci Mario Felgueiras'ın takımdan ayrılmasının ardından bu mevkiye takviye için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Aradıkları kaleciyi PTT 1. Lig'de bulduklarını belirten Baydar, "Alima Yeni Malatyaspor'un 21 yaşındaki kalecisi Emre Selen'i kadromuza kattık. Takımımıza fayda sağlayacağını umuyoruz. Hem kendisine hem de takımımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak : AA

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