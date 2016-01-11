Genç Futbolcu boğazına takılan ekmek nedeniyle hayatını kaybetti

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Argıncıkspor'un U-19 Takım kaptanlığını yapan genç oyuncu Duran Orhan (18), kahvaltı sırasında yediği ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucunda hayatını kaybetti.



HAYATA TUTUNAMADI

Sabah kahvaltısı sırasında yediği ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucunda fenalaşan Duran Orhan, ailesi tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç oyuncu hayata veda etti.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu takımlarından Argıncıkspor'da forma giyen Orhan, U-19 Takımınında kaptanlığını yapıyordu. Olayın duyulmasından sonra Kayseri amatör camiası hastaneye akın ederken, genç oyuncunun ailesi, yakınları ve takım arkadaşları yasa boğuldu.





FUTBOLA YENİ DÖNMÜŞTÜ

Hem A Takım hemde U-19 Takım forması giyen genç oyuncu birçok takım tarafından takip edilen başarılı bir isimdi. Duran Orhan geçen sezon çapraz bağlarından ameliyat olmuş, zorlu bir süreçten sonra yeniden futbola dönmüştü.