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Genç Fenerbahçeliler'in lideri otel odasında ölü bulundu

Genç Fenerbahçeliler grubunun öncüsü ve lideri Sefa Kalya Taksim'de kaldığı otel odasında temizlik görevlilerince ölü halde bulundu

Genç Fenerbahçeliler'in lideri otel odasında ölü bulundu

 Fenerbahçe taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler'in lideri 'Amigo Sefa' lakaplı Sefa Kalya, Taksim'de kaldığı otelde sabah saatlerinde ölü bulundu.

OTEL ÇALIŞANLARI ÖLÜ HALDE BULDU

Olay, sabah saatlerinde Beyoğlu Taksim Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fenerbahçe'nin taraftar grubu lideri olan Sefa Kalya, geceyi Taksim'de bir otelde geçirdi. Sabah saatlerinde temizlik için odaya giren otel görevlileri, Kalya'nın bedeninin hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti.

SAĞLIK EKİPLERİ DELİL TOPLADI

Çalışanlar bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede Kalya'nın öldüğünü belirledi. Ardından olay yerine gelen inceleme ekipleri, odada inceleme yaparak delil topladı.

ÖLÜM NEDENİ İNCELENECEK

Sefa Kalya'nın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

TARAFTARLAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan, Kalya'nın ölüm haberini alan Fenerbahçeli taraftarlar otel önüne akın etti. Otel önünde bekleyen taraftarların ağladığı görüldü.
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Genç Fenerbahçeliler
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