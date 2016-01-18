Gelen yoğun tepkiler üzerine TFF'den yeni açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş - Mersin İdmanyurdu maçının tatil edilip ileri bir tarihe ertelenmesiyle ilgili tartışılmalar üzerine açıklama yaptı.



İşte TFF'den yapılan açıklama...



Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nda dün akşam elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu müsabakası nedeniyle oluşan yanlış anlaşılmalar ve bilgi kirliliğini engellemek için Federasyonumuz tarafından bir açıklama yapılması zarureti doğmuştur.



Dünyanın hiçbir yerinde futbol müsabakaları meteorolojik raporlara göre planlanmamakta veya maçların başlangıç saati beklenen yağış nedeniyle müsabakadan bir gün önce değiştirilmemektedir. Öncelik, tüm saha ve hava şartlarında planlanan gün ve saatte müsabakaların oynatılmasıdır. Bu nedenle Futbol Oyun Kuralları'nda oluşabilecek herhangi bir olumsuz hava veya saha şartında hakemlere müsabakaları tatil etme yetkisi verilmiştir.



Hakemlerimiz dün sabah saatlerinde yapılan eşgüdüm toplantısı öncesinde ve stadyuma ulaştıktan sonra zemini defalarca kontrol etmiş, oynanabilir olduğunu görerek müsabakayı başlatmış, müsabakanın beşinci dakikasında yoğunlaşan kar fırtınası nedeniyle oyunu durdurmuş, çizgilerin açığa çıkartılmasını talep etmiştir. Kar yağışının yoğunluğunu arttırması nedeniyle 7 dakikalık beklemenin ardından bir kontrol daha yapılmış ve görüşte yaşanan sıkıntı nedeniyle 12. dakikada müsabaka tatil edilmiştir. Benzer bir olayın 10 Aralık 2013 tarihinde oynanan Galatasaray-Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da yaşandığını hatırlatmak isteriz. Bilindiği üzere bu müsabaka 31. dakikasında Portekizli hakem Pedro Proença tarafından tatil edilmiş ve kalan süre ertesi gün oynanmıştır.



Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu müsabakasının bugün oynanmamasının nedeni her iki kulübümüzün 20 Ocak Çarşamba günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarıdır.



Türkiye Futbol Federasyonu olarak önceliğimiz müsabakaların her türlü hava şartlarında oynanmasıdır. Bu doğrultuda açıklanan planlamaya uyulmaya devam edileceğini ve Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu müsabakasının gün ve saatinin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtiriz.