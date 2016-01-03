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Gelen teklifler Şenol Güneş'in tadını kaçırdı

Son günlerde Beşiktaşlı yıldız futbolculara gelen tekliflere morali bizulan başarılı teknik adam 50 milyonda teklif edilse satmayın dedi

Gelen teklifler Şenol Güneş'in tadını kaçırdı

 Hem iç hem de dış transfer için çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Beşiktaş, bir kaleci bir de stoper ararken, yıldız futbolcularına gelen tekliflerle canı sıkıldı. Özellikle Oğuzhan ve Gökhan Töre için kapının sürekli çalınması, teknik direktör Şenol Güneş’in tepesini attırdı.

Şenol hoca yönetime bir rapor vererek iki yıldızının transferine kapıyı kapadı.

"Sezon bitsin satın"

Güneş şu ifadeyi kullandı: “50 milyon euro bile verseler Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre’yi kesinlikle satmayın. Sezon bitsin o zaman istediğinizi yapın hatta 30 milyon euroya bile satabilirsiniz."

Güney Amerika çıkarması

Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş son olarak “Yeni sezon için Oğuzhan’ın da Gökhan’ın da yeri doldurulabilir ama bu sezon asla” ifadesini kullandı. Güneş’in bu raporunun ardından yönetim de yeni sezon için yıldız arayışına start verdi ve scout ekibi Güney Amerika'ya çıkarma yaptı.

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Gökhan TöreŞenol Güneş
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