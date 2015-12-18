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Geleceğin Yıldızı İçin İlk Tercih Beşiktaş

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Genç futbolcusu Çağlar Söyüncü'nün transferi için Beşiktaş'a öncelik verdiklerini söyledi.

Geleceğin Yıldızı İçin İlk Tercih Beşiktaş

 PTT 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la bir telefon görüşmesinde futbolcuları Çağlar Söyüncü ile ilgili olarak Orman'a "Bizim çocuklarımızla bir yeminimiz var. En az 1 sezon Altınordu A Takım forması giymeden bir yere gitmek yok. İnşallah sezon sonu görüşürüz" dediğini bildirdi.


Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın 11 Kasım Çarşamba günü kendisini aradığını ve Altınordu'da yapılan çalışmalarla ilgili tebrik ettiğini belirterek, "Çağlar Söyüncü konusu gündeme gelince ben, 'Bizim çocuklarımızla bir yeminimiz var. En az 1 sezon Altınordu A Takım forması giymeden bir yere gitmek yok. İnşallah sezon sonu görüşürüz' dedim. Bu sistemi kurallar ve ilkelerle yönetmezsek un ufak edileceğimizi de vurguladım. Bunun üzerine Şenol hocanın Çağlar'ı oynatmak istediğini, dışarıda ise 'biz bu işi bitiririz' şeklinde konuşanların olduğunu belirtince, yeminimizin bir misyonunun, büyük bir çabanın karşılığı olduğunun altını çizip, dışarıda konuşulanların ise geçersiz olduğunu bildirdim.

Bunu saygıyla karşıladı ve sezon sonu Beşiktaş Kulübü'ne öncelik tanınmasını istedi, kabul ettim. Yapılan tüm görüşme bundan ibarettir" diye konuştu. (Ntvspor)

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