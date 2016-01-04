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Geleceğin Messi'si deniliyordu yurtdışında aradığını bulamadı İstanbulspor kiraladı

Beşiktaş'ın büyük umutlarla altyapısında yetişen Muhammed Demirci geleceğin Messi'si olarak adlandırılıyordu, yurtdışında aradığını bulamayan genç futbolcunun İstanbulspor'a kiralandığı bilgisi alındı

Geleceğin Messi'si deniliyordu yurtdışında aradığını bulamadı İstanbulspor kiraladı

 Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından İstanbulspor, Beşiktaş altyapısında yetişenMuhammed Demirci'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-siyahlı takım, sezon başında Beşiktaş'ın Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Mouscron'a verdiği futbolcuyu geçici transferle renklerine bağladı.

Geleceğin yıldız oyuncuları arasında gösterilen Muhammed Demirci, şu ana dek beklentileri karşılayamadı. Siyah-beyazlı takımda yakaladığı şansı iyi değerlendiremeyen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan genç oyuncu, son olarak Beşiktaş Kulübü tarafından Mouscron'a gönderildi. Belçika ekibinde de oynama şansı bulamayan Muhammed Demirci, sezon sonuna kadar İstanbulspor forması giyecek.

Kaynak : AA

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Muhammed Demirci
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