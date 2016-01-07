Geleceğin Messi'si denilen Muhammed Demirci'yi ikinci lig ekibi yetersiz buldu

Bir dönem 'Türk Messi' olarak lanse edilen ancak hayal kırıklığı yaratan Muhammed Demirci'nin bir transferi daha olumsuz sonuçlandı.



Bir zamanlar Türk Messi adıyla anılan, Barcelona'ya transferi gündeme gelen, Beşiktaş'ta ise kısa süre forma giyen 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Muhammet Demirci, İstanbulspor tarafından 'yetersiz' görüldü ve geri gönderildi.





TEKRAR BELÇİKA'YA DÖNDÜ

Genç oyuncu son olarak Beşiktaş'tan Belçika Liki ekiplerinden Mosucron'a gönderilmişti. Mouscron'dan TFF 2. Lig B Grubu takımlarından İstanbulspor'a kiralık olarak gitmeye hazırlanan oyuncu ise kulüp teknik heyeti tarafından yetersiz görüldü ve Belçika'ya geri dönmek zorunda kaldı.





MASRAFLARI BEŞİKTAŞ ÖDEDİ

Oyuncunun Belçika-Türkiye hattındaki tüm harcalamalarını ise Beşiktaş'ın ödediği öğrenildi.