Gaziantepspor’un Hırsız Dediği Futbolcu Erdem Şen Konuştu

Gaziantepspor ’dan ayrılmak isteyen Erdem Şen, kulüp tesislerinde yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı. Şen, kendisine iftira atıldığını belirtti.

20.05.2016 tarihinde Gaziantep spor kulübü'nün resmi sitesinde ,aleyhime olacak nitelikle yapılmış olan asılsız iftiralardan duyduğum rahatsızlık nedeniyle ve Gaziantep spor kulübünün hakkımda hukuki dayanaktan yoksun ve bir takım soyut iddiaları çürütmek maksadıyla kaleme almış olduğumu iş bu yazım ile hem değerli kamoyunu , hem de ulusal ve yerel basın organlarını bilgilendirmek ve üzerime atılı üzücü ve kırıcı iftiraları bertaraf etmek istemekteyim.

Gaziantepspor kulübünde profesyonel futbol hayatıma 15.06.2014 tarihinde başlamış olup, 27.04.2016 tarihinde ise ifade ettiğim kulüp ile hukuki ve fiili irtibatımı, yapılan haksızlıklar ve üzerime atılı suçlar nedeniyle bırakmak zorunda kaldım. Hemen ifade etmek istediğim hususları bir kaç başlık altında toplayarak açıklayacağım.

1) 27.04.2016 TARİHLİ KARŞILIKLI SONA ERDİRME SÖZLEŞMESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE MUTABIK KALDIĞIMIZ VE ISLAK İMZA İLE TEYİT ETTİĞİMİZ BELGELERİN ONAYLI BİRER SURETİNİN TARAFIMA VERİLMESİ HUSUSU TAMAMEN MESNETSİZ OLUP GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR.

Gaziantepspor kulübü içerisinde profesyonel futbolcu olarak çalıştığım süre içerisinde ben dahil diğer tüm profesyonel futbolculara 2015 yılından kalan bütün alacaklarımızı almamamıza rağmen almış gibi ibra sözleşmesi imzalatılmak istenilmiş , benim haricimde olan diğer tüm yerli ve yabancı futbolcular hiç bir teminat almaksızın alacaklarını tahsil ettiklerine ilişkin bu ibra sözleşmelerini imzalamıştır. 2015 yılından kalan alacaklarımı aldığıma ilişkin ibra sözleşmesini imzalamamam karşısında Gaziantep spor kulübünce süresiz olarak kadro dışı bırakıldım ve kadro dışı bırakıldığım süre zarfında Gaziantep sporun alt yapı tesislerin de idman yapmaya zorlandım. Burada hemen belirtmek istediğim husus şu dur ki Gaziantep alt yapı spor tesislerinde idman yapmam bana hiçbir şekilde rahatsızlık vermedi ancak tesisin zemini, A takımında iken yapmak durumunda olduğum idmanların kadro dışına alındıktan sonra haksız ve kötü niyetli sayılacak büyük değişiklikler yapılması, tesiste geçirdiğim süre zarfında kötü zemin şartları nedeniyle hastaneye kaldırılan gelecek neslimiz olan küçük futbolcu kardeşlerimin gözümün önünde böyle üzücü olaylar yaşaması karşısında hezimete uğradım.( Gaziantep spor Alt yapı tesislerinin saha zemin fotoğrafları, sakatlanan futbolcu kardeşimin ambulans ile alınıp hastaneye kaldırıldığına ilişkin fotoğraf ve videoları yazımın ekinde kamoyuna sunmaktayım) Yaşanan tüm bu olaylar ve bana yardımcı olmak maksadı ile bir muhattap bulamayışım nedeniyle de bahse konu spor kulübü ile yollarımı ayırmam benim için daha hayırlı olacağı düşüncesini tarafıma uyandırdı. Avukatım vasıtasıyla bir nüshasını kulübe bir nüshasını ise TFF gönderdiğim bir ihtarname hazırlandı, göndermiş olduğum ihtarname de alacaklarımı tahsil edemediğimi ve bu nedenle muhattap tarafından alacağımın ödenmesi amacıyla bu ihtarı çektiğimi bildirdim.(Çektiğim mühürlü ihtarı yine kamoyuna sunuyorum)

Kulüp çekmiş olduğum bu ihtarnameyi tebbellüğ ettikten sonra tarafımı defalarca arayıp anlaşmak istediğini bildirince bende kötü niyetli olmadıkları kanatine dayalı olarak 27.04.2016 tarihli karşılıklı sona erdirme sözleşmesi ile mutabakata vardım. Yapılan sözleşme de Sayın Spor kulübü sadece kendilerinin haklı olduğunu iddia ettikleri kesitlerden bahisle demeç yayınlamış ise de bu durumu gerçeği tamamen yansıtmamak ta olup büyük bir kısım gerçekleri de saklanmıştır. 27.04.2016 tarihinde imza altına alınan karşılıklı sona erdirme sözleşmesi ile serbest kalabilmem için 490.000,00-TL asıl alacağımdan feragat ettiğim gerçeği de ekte sunduğum bu sözleşmede yer almaktadır. Hukuken imza altına alınan iş bu sözleşmenin asıllarının birer nüshasının taraflara verilmesinde hiç bir sakınca olmadığı gibi tarafların yasal hakları dahilindedir. Ancak İlgili Spor Kulübü ıslak imzamızın olduğu bu sözleşmenin bir nüshasını tarafıma vermediği gibi TFF nada yaklaşık 20 gündür göndermemiştir. Bu nedenle tarafıma bir nüshası verilmiş olduğu iddia edilen belgeler soyut savunmalar dışına çıkmadığından gerçeği de yansıtmamaktadır. Zira belgelerin hala TFF gönderilmemesinden duyduğum ciddi rahatsızlık karşısında Spor kulübünden imza altına aldığımız bu belgeyi tarafıma verilmesi talep edilmiş , kulüp ise kötü niyetli olarak sözleşmenin renkli fotokopisini tarafıma vermiştir. Aldığım bu sözleşmeyi TFF ye göndermem neticesinde kulüp ile ilişiğim kesilmesini beklerken TFF'nun Avukatıma gönderdiği cevabi yazıda sözleşmenin aslının taraflarına ulaşmadığı için halen GAZİANTEP SPOR FUTBOLCUSU olduğum gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır. Bunun sonucunda bu durumu muhattap olarak aldığım spor kulübü yöneticilerine bildirmeme rağmen beni oylamak dışında hiç bir şey yapmamışlardır.

2) TARAF OLDUĞUM KARŞILIK SONA ERDİRME SÖZLEŞMESİNİ TFF 'YE GÖNDERMEM DE HUKUKİ BİR SAKINCA YOKTUR VE BU DURUM GÜNCEL YASALARIMIZ DOĞRUTUSUNDA TARAFIMA TANINAN BİR HAKTIR

Gaziantepspor kulübü ile tarafımca imza altına alınan karşılıklı sona erdirme sözleşmesi yukarıda kısaca bahsettiğim üzere kulüp tarafından insiyatif sahibi olduklarından bahisle ne zaman gönderileceğine kendilerinin karar vereceği hususu kötü niyetli bir davranış olup tarafımı oyalamanın dışına çıkmayan fiili bir davranış olduğunu da gözler önüne sermektedir.,Kamera görüntülerinin çekildiği gün Gaziantepspor kulübü görevlisinden kendime ait olan evrakları alacağımı ifade ederek rızası dahilinde anahtarları istedim ve görevlide bu anahtarı bana teslim etmesi sonucunda odadan sadece kendime ait olan evrakları aldım. Üzerime atılı suç olan hırsızlık olayını kabul etmiyorum zira bu konu da hakkımda şikayetçi olan kişilerden şikayetçi olduğumu da açıkça ifade ederim. Hakkımda yapılan asılsız iftiralar ve üzerime atılı bulunan suçlar nedeniyle de ilgili kişiler hakkında iftira suçundan hüküm giymeleri için şikayetçi olacağımı da şimdiden bildirmek isterim.

3) HAKKIMDA GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN HALEN DEVAM EDEN DAİMİ BİR YAKALAMA KARARI VERİLDİĞİ HUSUSU TAMAMEN ASILSIZDIR.

Ailem ile birlikte hayatımı istihdam ettiğim yer olan Belçika ülkesine Cuma günü hava yoluyla geldiğim, aldığım bilet ve ülkeye giriş çıkışlarım ile sabittir. Sayın Spor kulübü hakkımda daimi bir arama ve yakama kararının mevcudiyetinden bahsetmekte olup bu husus gerçeği yansıtmayan kötü niyetli bir savunma tarzıdır. Zira ben 20.05.2016 tarihine kadar Türkiye de bulunmakta idim, gerek bu zaman zarfında yapılan kontorllerde, gerek ise uçak ile yaptığım seyahatlerim doğrultusunda bütün polis noktalarından sorunsuz bir şekilde geçip şu an ailemin yanında olmam, ifade edilen bu durumu asılsız olduğunu gözler önüne sermektedir.,

Kaleme aldığım iş bu yazımdan da anlaşılacağı üzere Sayın Gaziantep Spor Kulübü halen tarafıma iftira atmakta olup gerçekleri kamoyundan gizlemektedir.

Son olarak Gaziantep Spor Kulübü yayımlamış olduğu demeçte taraf olduğum sözleşmeleri kendilerine vermem için 50 bin TL istediğim iddiası yine asılsız ve komiktir. Ben yukarıda da ifade ettiğim üzere Kulüp ile ilişiğimin kesilerek serbest kalmak adına 490.000,00-TL asıl alacağımdan vazgeçtim bu husus sözleşmem de açık bir biçimde yer almaktadır. Gaziantep Spor Kulübünün bu denli asılsız iddiaları ,İfade ettiğim tüm bu savunmalar doğrultusun da korunacak bir savunma tarzı olmadığını ifade etmeye yeterlidir.

Gaziantep Spor Kulübünün yaşanan olayları kendileri lehine olacak ve maddi gerçekten uzak bir biçimde aksetmesinden duyduğum rahatsız nedeniyle iş bu açıklamaları yapmak zorunluluğum hasıl olmuştur.