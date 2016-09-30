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Gaziantepspor'da Bursa maçı öncesi önemli eksik

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 6.

Gaziantepspor'da Bursa maçı öncesi önemli eksik
Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 5 maçta birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyet alarak 4 puan toplayan Gaziantepspor, gol averajıyla puan tablosunun 15. basamağında yer alıyor. 

Son 2 haftada Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, Bursaspor maçından galibiyetle ayrılarak, kötü gidişe son vermek istiyor.

Kamil Ocak Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tolga Özkalfa yönetecek.

Gaziantepspor'da 2 eksik var

Gaziantepspor, Bursaspor karşısında 2 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. 

Sakatlıkları süren Orkan Çınar ile Muhammed Fatau, Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

Gaziantepspor'da cezalı oyuncu bulunmuyor.

 
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Gaziantepsporda Bursa öncesi 2 Eksik! - Gaziantepspor
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