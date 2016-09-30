Gaziantepspor'da Bursa maçı öncesi önemli eksik

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.



Süper Lig'de geride kalan 5 maçta birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyet alarak 4 puan toplayan Gaziantepspor, gol averajıyla puan tablosunun 15. basamağında yer alıyor.



Son 2 haftada Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, Bursaspor maçından galibiyetle ayrılarak, kötü gidişe son vermek istiyor.



Kamil Ocak Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tolga Özkalfa yönetecek.



Gaziantepspor'da 2 eksik var



Gaziantepspor, Bursaspor karşısında 2 önemli oyuncusundan yararlanamayacak.



Sakatlıkları süren Orkan Çınar ile Muhammed Fatau, Bursaspor maçında forma giyemeyecek.



Gaziantepspor'da cezalı oyuncu bulunmuyor.



