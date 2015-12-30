Gaziantepspor'un olmazsa olmazı Muhammet Demir

Gaziantepspor'da, Spor Toto Süper Lig 2015-2016 sezonunun ilk yarısında 17 maçta da forma giyen Muhammet Demir, kırmızı-siyahlı takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.

Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek 23 puan toplayan ve sıralamada 10. basamakta yer alan Gaziantepspor'da adeta forma savaşı yaşandı.

İlk yarıda 23 sporcunun forma giydiği kırmızı-siyahlı ekipte, sadece Muhammet Demir ve kaleci Zydrunas Karcemarskas 17 müsabakada da oynadı.

Bin 504 dakika sahada kalan Muhammet, 6 gol atıp, 3 kez de asist yaptı. Litvanyalı kaleci Karcemarskas ise bin 486 dakika kaldığı sahada kalesinde 23 gole engel olamadı.