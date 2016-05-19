Gaziantepspor Son Anda Lige Tutundu!

Gaziantepspor, Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek 36 puanla sezonu 14. sırada noktaladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada ev sahibi atağına ceza yayının gerisinde Barış'ın geri pasında topla buluşan Mustafa kaleye yaklaşık 20 metreden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta gitti.
9. dakikada Larsson'un pası ile ceza yayı içerisinde topla buluşan Muhammed sol ayağıyla yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ozan'da kaldı.
16. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Abuda ortasını ceza sahasına içi sağ çaprazına gönderdi. Bu noktayı hareketlenen Larsson topu kontrol edip vuruşunu yaptı. Kaleci Ozan son anda golü engelledi.
34. dakikada Chibuike ceza sahasına ortasında Elyasa altıpasda arka direkte bekleyen Muhammed'e gönderdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
37. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Zeki pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Mbilla'nın vuruşu çerçeveyi bulmadı.
61. dakikada hızlı gelişen ev sahibi atağında sol çaprazda topla buluşan Daniel Larsson ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Ozan sağına giden topu son anda kornere çeldi.
69. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Barış'ın ortasına iyi yükselen Chiubuike'nin kafa vuruşunda kaleci Ozan sağ üst köşeden topu son anda kornere çeldi.
90. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Chibuike pasını İlhan'a aktardı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Abdülkadir kalecinin sağından yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağa ağlara gönderdi.