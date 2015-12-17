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Gaziantepspor - Rizespor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?
Super lig'de orta sıralarda mücadele eden iki ekip üst sıralarda yer alabilmek için mücadele ediyor, mücadele 19 Aralık Cumartesi günü saat: 13:30da lig tv ekranlarında canlı olarak yayınlanacaktır, Gaziantepspor - Rizespor Maçını Canlı İzle - Gaziantepspor - Rizespor Maçı Hangi Kanalda? gibi detayları haberimizde bulabileceksiniz
17 Aralık 2015 Perşembe 14:54
Super lig'de orta sıralarda mücadele eden iki ekip üst sıralarda yer alabilmek için mücadele ediyor, mücadele 19 Aralık Cumartesi günü saat: 13:30da lig tv ekranlarında canlı olarak yayınlanacaktır, Gaziantepspor - Rizespor Maçını Canlı İzle - Gaziantepspor - Rizespor Maçı Hangi Kanalda? gibi detayları haberimizde bulabileceksiniz
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, futbolculardan Orhan Ovacıklı, başkentten galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.
Karadeniz ekibinin defans oyuncusu, idman öncesi yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçında aldıkları galibiyet ile 21 puana ulaştıklarını, bunun iyi bir puan olduğunu belirtti.
Ligin ilk yarısında bitime iki maç kaldığını anımsatan Orhan, "Hedefimiz iki maçta en yüksek puanı toplamak. İlk rakibimiz Gaziantepspor. İnşallah istediğimiz sonucu alırız. Ligin üst sıralarında olmak, alt sıraların stresinden uzak olmak için çalışıyoruz. Lig çok değişken. Üst üste alınan 2-3 mağlubiyet bir anda kendinizi dipte bulmanıza sebep oluyor. Biz de hiç gevşekliğe yer vermeden daha yukarılara tırmanmak için çalışacağız" dedi.
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Anahtar Kelimeler:GaziantepsporRizespor
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