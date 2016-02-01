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Gaziantepspor maçı sonrası Sinan Gümüş'ten flaş açıklamalar

Oynadıkları kupa maçında güzel bir gol atan ve takımına son maçlarda performansı ile katkı yapan Sinan Gümüş birbirinden samimi açıklamalarda bulundu

Gaziantepspor maçı sonrası Sinan Gümüş'ten flaş açıklamalar

 Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş Gaziantepspor karşısında 3-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gümüş, maçla ilgili değerlendirmesinde, "Bugün güzel bir maç oynadık takım olarak. Yine bu maçı iyi pres ve mücadele ile kazanmak istiyoruz. Önümüzde maçlar da iyi hazırlanmamız gerekiyor. İyi bir performans gösterdik bugün, golümü de attım. Taraftarımızın sürekli arkamızda durması güzel. Daha da iyi olacağız." şeklinde konuştu.

Kadroya daha fazla giren bir oyuncu haline nasıl geldiği ile ilgili soruya ise Gümüş, "Daha fazla süre alıyorum. Genç bir oyuncu olarak bu benim için önemli. İdmanlarda iyi çalışıyorum, tabii ki iyi bir performans için takım arkadaşlarım da yanımda gerekiyor. Onların hareketleri de beni pozisyona sokabilir. Daha da iyi olmak istiyorum." diyerek açıklamalarını tamamladı.
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Gaziantepspor
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