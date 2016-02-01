Gaziantepspor maçı sonrası Sinan Gümüş'ten flaş açıklamalar

Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş Gaziantepspor karşısında 3-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş Gaziantepspor karşısında 3-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Oynadıkları kupa maçında güzel bir gol atan ve takımına son maçlarda performansı ile katkı yapan Sinan Gümüş birbirinden samimi açıklamalarda bulundu
01 Şubat 2016 Pazartesi 11:49
Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş Gaziantepspor karşısında 3-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.