Gaziantepspor ligde oynayacakları Eskişehirspor hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Ligi takımlarından Gaziantepspor'da, teknik direktör Mutlu Topçu, hafta sonunda Eskişehirspor ile deplasmanda yapacakları müsabakada yüksek konsantrasyona ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Topçu, Celal Doğan Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'un ligin son sırasında yer aldığını hatırlattı. Rakiplerinin, kendileriyle yapacağı karşılaşmayı "kurtuluş maçı" olarak nitelendirdiğini vurgulayan Topçu, "Daha önce Eskişehir'de görev yapmış birisi olarak rakibimiz taraftarın desteğini de arkasına alacaktır. Futbolcuların motivasyonu da çok farklı. O yüzden zorlu bir maç bizi bekliyor. Bizim sakat ve cezalı oyuncularımız var. O yüzden Fenerbahçe maçındaki gibi Eskişehirspor karşısında yüksek konsantrasyona ihtiyacımız var" diye konuştu.