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Gaziantepspor ligde oynayacakları Eskişehirspor hazırlıklarını sürdürüyor

Geçen hafta iyi bir Fenerbahçe karşısında iyi bir futbol ortaya koyan Gaziantepspor'da keyifler yerinde teknik direktör Mutlu Topçu son maçta oynadıkları gibi yüksek konsantrasyon ile oynayıp galip gelmek istiyoruz dedi

Gaziantepspor ligde oynayacakları Eskişehirspor hazırlıklarını sürdürüyor
 Geçen hafta iyi bir Fenerbahçe karşısında iyi bir futbol ortaya koyan Gaziantepspor'da keyifler yerinde teknik direktör Mutlu Topçu son maçta oynadıkları gibi yüksek konsantrasyon ile oynayıp galip gelmek istiyoruz dedi
Spor Toto Süper Ligi takımlarından Gaziantepspor'da, teknik direktör Mutlu Topçu, hafta sonunda Eskişehirspor ile deplasmanda yapacakları müsabakada yüksek konsantrasyona ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Topçu, Celal Doğan Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'un ligin son sırasında yer aldığını hatırlattı. Rakiplerinin, kendileriyle yapacağı karşılaşmayı "kurtuluş maçı" olarak nitelendirdiğini vurgulayan Topçu, "Daha önce Eskişehir'de görev yapmış birisi olarak rakibimiz taraftarın desteğini de arkasına alacaktır. Futbolcuların motivasyonu da çok farklı. O yüzden zorlu bir maç bizi bekliyor. Bizim sakat ve cezalı oyuncularımız var. O yüzden Fenerbahçe maçındaki gibi Eskişehirspor karşısında yüksek konsantrasyona ihtiyacımız var" diye konuştu.
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