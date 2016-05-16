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Gaziantepspor Kritik Maçta Taraftarını Yanında İstiyor!
Gaziantepspor bu yıl istediği gibi sezon geçiremedi ve önünde kritik bir Antalyaspor maçı var, yönetim heyeti taraftarı tribünde istediğinden dolayı 5.000 paso lig kartını ücretsiz dağıtacak.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 19:15
Gaziantepspor yönetimi, daha önce bedeli ödenen 5.000 passolig kartının sezonun en kritik maçı olan Antalyaspor maçı için ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu.
Gaziantepspor Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz tarafından bedeli peşinen Passolig’e ödenmiş olan 5.000 Adet Passolig Kartı taraftarlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır. 17 Mayıs Salı günü saat 09.00’dan itibaren başlayacak olan ücretsiz Passolig Kartı başvuruları Kamil Ocak Stadyumu Passolig gişelerinden yapılacak olup, kart başvurusu yapacak taraftarlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca taraftarlarımızın Ocak Stadyumu Passolig gişelerindeki yoğunluğu önlemek için kart başvurularını maç gününden önce yapmaları önemle rica olunur" denildi.
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