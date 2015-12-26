Gaziantepspor Koray Arslan'ı gözüne kestirdi

Gaziantepspor, ara transfer döneminin yaklaşmasına sayılı günler kala Akhisar Belediyespor'da oynayan ve bonservisi elinde bulunan eski futbolcusu Koray Arslan ile anlaşmak üzere olduğunu öne sürüldü.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor, eski futbolcularını yeniden kazanmak adına transfer çalışmalarına devam ederken, ilginç bir görüntü ortaya çıkmaya başladı. Genç bir ekibe sahip olan kırmızı-siyahlı takım, eski futbolcusu Hürriyet Güçer'den sonra Koray Arslan ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. 2014-2015 sezonunda kırmızı-siyahlı kulüple sözleşme imzalayan Koray, takımda fazla forma şansı bulamayınca tekrar eski takımı Antalyaspor'un yolunu tutmuştu.

Antalyaspor'dan da ayrıldıktan sonra Akhisar Belediyespor forması giyen 32 yaşındaki Koray Arslan, devre arası transfer döneminde yeniden eski takımı Gaziantepspor ile anlaşması bekleniyor. - GAZİANTEP