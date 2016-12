Gaziantepspor: “Futbolcu Erdem Şen Hırsızdır”

Gaziantepspor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, futbolcu Erdem Şen’in kulüp binasından izinsiz evrak aldığını iddia etti. Konuya ilişkin bir güvenlik kamerası görüntüsü de yayınlayan kulüp, şu açıklamayı yaptı:







"Son günlerde bazı basın yayın organlarında profesyonel futbolcu Erdem Şen’in kulübümüz hakkında yapmış olduğu asılsız ve yanıltıcı açıklamaları sonucunda, yaşanan olayların Kamuoyunda tüm gerçekliğiyle net bir şekilde bilinmesi için camia olarak bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Gaziantepspor Kulübü olarak 01.06.2014 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzaladığımız profesyonel futbolcu Erdem Şen ile gerek sözleşmesinin ilk yılında özellikle de bu sezonda takım içinde yarattığı huzursuzluk ve uyumsuzluk had safhaya ulaşmıştır.



Sezon devam ederken futbol şube sorumlumuzla yaptığı birebir toplantıda hem takımımızın teknik direktörünü, hem de takım arkadaşlarını kötüleyerek onları şikayet eden futbolcu takım oyuncusu olmaktan uzak tavırlar ve hareketler sergilemeye devam etmiştir. Özellikle idmanlardaki lakaytlığı ve takım arkadaşları içinde yarattığı huzursuzluklar neticesinde takımın önemli oyuncuları artık kendisi ile aynı idmanda dahi bulunmak istemediklerini belirtecek kadar mutsuz olmuşlar ve bu durumu kulüp yetkililerine ve futbol şube sorumlumuza bizzat iletmişlerdir. Kulüp yönetim kurulumuz çok önemli maçlar oynadığımız ve içinde bulunduğumuz zor şartlara rağmen futbolcu Erdem Şen’i uyarmış ve kendisine hatalarını düşünmesi ve kafasını toplaması için o zor dönemde dahi 5 gün izin vermiştir.



İzin dönüşünde hem yönetimimizden hem teknik heyetten hem de takım arkadaşlarından özür dileyen Erdem Şen takıma döndükten kısa bir süre sonra aynı problemleri tekrar yaşamaya ve yaşatmaya devam etmiştir. Bu sebepten kendisine yönetim kurulumuzca farklı defalarda uyarılarda bulunulmasına rağmen davranış ve hareketlerinde beklenen düzelme olmamasından, takım içinde yarattığı sorunlardan ve takım bütünlüğüne verdiği zarar göz önüne alınarak Nisan ayı başında yine yönetim kurulumuzun aldığı karar ile kadro dışı bırakılmıştır.



Akabinde oyuncu tekrar yönetim kurulumuza başvurarak ayrılmak istediğini ve bu konuda anlaşmak istediğini belirtmiştir. Oyuncu tüm ailesinin Belçika’da yaşadığını ve dönemde yönetim kurulumuzun inandığı ama şu anda tamamıyla gerçek dışı olduğuna kanaat getirdiği bazı ailevi ve özel hayatına ait problemlerini gerekçe göstererek bundan sonraki yaşamına Belçika’da devam etmek istediğini belirtmiştir. Yönetim kurulumuz tüm iyi niyeti ile kendisine yardımcı olabilmek ve Belçika’ya dönebilmesi için herhangi bir yurt dışı kulübü ile anlaşma yapması halinde bonservis bedeli istemeyeceklerini belirtmiş ve oyuncunun da bilgisi ve onayı ile ancak yurtiçinde bir kulüp ile anlaşılması halinde Gaziantepspor’a 1 milyon TL bonservis bedeli ödenmesi şartıyla karşılıklı fesih anlaşmasına varılmıştır.



Söz konusu anlaşmayla ilgili akabinde 27 Nisan 2016 tarihinde gerekli evraklar ve dokümanlar düzenlenmiş, tüm imzalar atılmış, yasal prosedürler tamamlanmış, ilgili evraklardan oyuncuya da nüshası verilmiştir. Anlaşmaya göre kulübümüz, oyuncunun kendisinin de istediği gibi yurt dışına transfer olması halinde bonservisini ücretsiz olarak kendisine vermiş, ancak yurt içinde bir kulübe transfer olması halinde ise oyuncu kulübe 1 milyon TL ödemeyi taahhüt etmiştir. Bilindiği üzere fesih anlaşmasına ait evraklarının TFF’ye iletilmesi hususu kulübümüz uhdesinde olup bu konuyla ilgili oyuncunun bir işlem yapmasına gerek yoktur. Kulübümüz yasal süresi içerisinde işlemi gerçekleştirme hakkına sahiptir.



Oyuncunun sözleşme imzaladığı günden bugüne kadar kulübümüz içinde yarattığı ve yaşattığı tüm sıkıntı ve problemlere rağmen kulüp yönetim kurulumuzun kendisine iyi niyetle yardımcı olmak istemesine karşın 17.05.2016 tarihinde hepimizi ciddi şekilde şaşırtan ve camiamızda hiç görmeye alışık olmadığımız bir konu maalesef vukuu bulmuştur. 17 Mayıs 2016 sabahı erken saatte oyuncu Erdem Şen yaşadığı Belçika’dan Gaziantep’e dönerek sabah saatlerinde kulübe gelerek genel müdürümüzün olmadığı gözlemleyip odasının yedek anahtarını kulübümüzde özürlü kadroda çalışan temizlik görevlisinden, genel müdürümüzün odasında bir eşyasını unuttuğunu ve almak istediğini söyleyip görevlinin de iyi niyeti suiistimal edip odanın anahtarını almış odaya girerek anlam veremediğimiz şekilde kendisi adına açılmış olan ve yukarıda detayları belirtilen anlaşmanın da içinde bulunduğu dosyayı alarak ivedilikle kulübü terk etmeye çalışmıştır.



Kulübümüze ait dosyayı elinde şekilde kendisini bahçede çalışır şekilde bekleyen araca binmek üzereyken temizlik personelinin fark etmesi sonucu her ne kadar kendisini durdurmaya çalışsa da ivedilikle ve hızla kulüpten ayrılmıştır. Olaya müteakip genel müdürümüz derhal bilgilendirilmiş ve söz konusu eylemin kesinlikle onun bilgisi haricinde olduğu belirlenmiştir. Tüm bu olaylar güvenlik kamerası ile an be an kaydedilmiştir. Genel müdürümüzün derhal konuyla ilgili olarak güvenlik birimlerini bilgilendirmesi neticesinde tüm güvenlik kayıtları ve ifadeler emniyet yetkililerince alınmış ve konuyla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına hırsızlıkla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Oyuncunun dosyaları alır almaz derhal Gaziantep Havalimanına gittiği belirlenmiş ve ilk uçakla Gaziantep’i terk etmek üzereyken Savcılık talimatıyla güvenlik birimlerince alı konulmuş ve ifade vermek üzere Emniyet merkezine getirilmiştir.



Futbolcunun bu dosyayı almasındaki esas gaye; yapılan ve kendisi tarafından da imzalanan anlaşmaları imha ederek hem kulübümüz aleyhine tazminat davası açma hakkına sahip olmak hem de yurtdışı transferinden kendisine tanınan bonservissiz transfer hakkına olası bir yurtiçi transferinde de sahip olabilmektir. Zaten olayların nasıl aksettiğine dikkat edilirse Kulüp yetkilisinin odasından dosyanın çalınarak şehri ivedilikle terk etmek istenmesi zaten gerçek niyeti açıkça ortaya koymaktadır. Konu Gaziantep Cumhuriyet Savcılığınca tetkik edilmekte iken Kulüp Başkanımız Sayın İbrahim Kızıl ve yönetim kurulumuz konu hakkında yaptıkları toplantı neticesinde futbolcu her ne kadar böyle büyük bir yanlış yapmış olsa da genç bir insanın kariyerini ve nihayetinde hayatını olumsuz etkilememek için Gaziantep Emniyet Müdürümüz ile görüşmüş ve dosyayı kulübe iade etmesi halinde şikayetimizi geri çekeceğimizi belirtmiştir.



Bu andan sonra olanlar daha da hayret verici olup futbolcu elindeki dosyanın tek nüsha olduğunu düşünüp kulüp olarak tedbir amaçlı bir örneğinin farklı bir yerde korunduğundan haberiz olduğundan olacak ki dosyaları iade etmek için bu defa kulüpten 50 bin TL bedel istemiştir. Bu noktadan sonra geri çekilen şikayetimiz tekrar işleme konmuş ve konu hakkında tüm yasal hakların sonuna kadar takipçisi olunmasına karar verilmiştir. Konu artık yargıya aksetmiş adli bir vaka olup futbolcu hakkında gelinen noktada savcılık soruşturması gereği yakalama kararı çıkarılmıştır. Gaziantepspor Kulübü olarak en üst düzey ligde oynayan profesyonel bir futbolcunun bu denli şuursuzca hareket ederek hiç kimsenin aklına dahi gelmeyecek ve yüz kızartacak şekilde bir fiilde bulunması gerçekten bizleri de hayretler içinde bırakmıştır. Oyuncunun olayları yanlış ve taraflı olarak aksettirerek yerel ve ulusal basına kulübümüzü kötüleyen açıklamalar yapması neticesinde Gaziantepspor Kulübü olarak tüm gerçeklerin kamuoyu tarafından bilinmesi için bu açıklamanın yapılması zaruri yet doğurmuştur."