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Gaziantepspor Fenerbahçe Maçı ne zaman ? Saat Kaçta ?

Robin Van Persie Kadroya alınmadı

Gaziantepspor Fenerbahçe Maçı ne zaman ? Saat Kaçta ?
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vitor Pereira, Gaziantep'e gidecek kafilede 19 oyuncuya yer verdi.

Ağrıları süren Hollandalı golcü Robin Van Persie'nin alınmadığı kadroya sakatlıkları süren Raul Meireles, Mehmet Topuz ve Hakan Çinemre de dahil edilmedi. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan savunma oyuncusu Abdoulaye Ba da Gaziantep'e götürülmedi.

Fenerbahçe'nin Gaziantepspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Volkan Demirel, Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Simon Kjaer, Michal Kadlec, Bruno Alves, Gökhan Gönül, Şener Özbayraklı, Caner Erkin, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef De Souza, Ozan Tufan, Diego Ribas, Alper Potuk, Volkan Şen, Lazar Markovic, Luis Nani ve Fernandao.

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